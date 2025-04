Artistica: la carica delle arcoresi “in prestito” per la nuova Gold Star

Al Pala Invent di Jesolo, si è svolta la prima prova della nuova competizione a squadre Gold Star di artistica femminile, categoria Allieve. All’evento erano presenti ben quattro giovani ginnaste del settore agonistico della Casati Arcore: Beatrice Boracchi, Vittoria Ronchi, Melissa Crivalli e Anna Emilia Tognali che hanno gareggiato “in prestito” rispettivamente per Ghislanzoni Gal di Lecco, Libertas Vercelli, Gal Lissone e PGS Auxilium di Genova.

Artistica: la carica delle brianzole “in prestito” alla nuova Gold Star, Ronchi bene alla trave nel terzo posto di Vercelli

In palio non solo un trofeo, ma anche il prestigio di rappresentare l’eccellenza dell’artistica giovanile nazionale. A dominare la classifica è stata la GinnasticAprilia, che ha conquistato il primo posto con 219.675 punti, grazie a una squadra solida e dal talento cristallino. Alle sue spalle si è classificata la Ginnastica Civitavecchia (218.425), a chiudere il podio la Libertas Ginnastica Vercelli con un punteggio di 217.650. Per questo piazzamento un notevole contributo è arrivato da Vittoria Ronchi che ha eseguito l’esercizio alla trave, l’attrezzo più impegnativo dell’artistica femminile. Tra le squadre rimanenti, pur non raggiungendo il vertice della classifica, vanno riconosciuti l’impegno e la crescita delle giovani ginnaste, in una competizione importante e di livello nazionale. Nella Ghislanzoni che ha chiuso al nono posto la Boracchi ha eseguito esercizi a parallele e volteggio; nella PGS Auxilium (11°) la Tognali è stata impiegata sui quattro attrezzi (volteggio, parallele, trave, corpo libero), come la Crivalli nella Ginnastica Lissonese di Christian Brenna.

«Si sono confrontate con le allieve più forti del panorama italiano dell’artistica – ha commentato Sara Varisco della Casati – Ringraziamo le società che ci hanno accolto per questa bellissima opportunità».