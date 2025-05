Periodo di grande intensità e di soddisfazioni per le ginnaste tesserate alle società Casati Arcore, Sg Meda, Gal Lissone e Sampietrina Seveso impegnate nelle Zone Tecniche del settore agonistico Gold, tappa fondamentale per accedere alle finali nazionali. Le gare si sono disputate al Palaunimec di Arcore presenti in pedana ben 139 atlete. A sottolineare la complessità della manifestazione è stato anche il programma particolarmente articolato come spiega l’allenatrice Sara Varisco della Casati: “Le ginnaste delle categorie A3, A4 e A5 sono scese in pedana sia venerdì che domenica, partecipando di fatto a due campionati differenti con esercizi diversi, dimostrando grande capacità di adattamento e una straordinaria grinta”.

Ginnastica Meda Mocioi Larissa Portaluppi Gaia

Artistica: i successi di Arcore, Meda, Lissone e Seveso. I risultati di tutti i campionati in pedana con 139 atlete

Nel Campionato Individuale Allieve Gold Base – Zona Tecnica 2, questi i piazzamenti ottenuti dalle atlete brianzole al termine delle due impegnative giornate di gare con una particolare sottolineatura per il prestigioso secondo posto di Melissa Crivalli (Casati) nella categoria A3 e di Aurora Pullano (Sampietrina) terza classificata nella A4.

Categoria A3: 2° M.Crivalli, 11° Manuela Peruzzetto, 20° Emma Cristina Casati (tutte della società Casati Arcore); 4° Larissa Mocioi, 6° Gaia Castoldi (Sg.Meda); 15° Alessia Greco (Sampietrina). Categoria A4: 3° A.Pullano (Sampietrina); 5° Vittoria Ronchi, 9° Beatrice Boracchi (Casati); 11° Caterina Ballabio (Gal Lissone). Categoria A5: 9° Anna Tognali (Casati), 11° Ludovica Castoldi (Gal).

Sempre al Palaunimec, spazio al campionato Allieve Gold Avanzato, tra le protagoniste anche le ginnaste più giovani delle categorie A1 e A2 affiliate a società brianzole. Straordinaria prestazione di Marta Aquino (A2) della Casati che con un totale di 93.750 sui 5 attrezzi (corpo libero, trave, volteggio, parallele, cinghietto) ha conquistato il primo posto assoluto; importante risultato anche per Sveva Lissone, 29°. Prestigioso secondo posto (p.ti 90.125) per Sara dei Rossi della Gal. Inoltre nella categoria A1, nono posto per Margherita Manzoni (Casati Arcore).