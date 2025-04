Apnea: record del mondo giovanile per la padernese Serena Rebosio

Serena Rebosio, una padernese sul tetto del mondo. O meglio: sotto il pelo dell’acqua. A Torino la nuotratice della società “SSD np” di Varedo ha stabilito il nuovo record mondiale giovanile Cmas, della Confederazione mondiale attività subacquee, nella specialità apnea endurance 8×50 metri con monopinna in vasca da 50 metri. E il tempo di 5’36”66, non è solo un risultato fenomenale per una giovane atleta di 16 anni ma è anche per molti versi quasi inaspettato, come testimonia il coach Walter Mazzei che da anni coltiva i giovani talenti di questo angolo della Valle del Seveso, insieme agli altri istruttori e formatori del Lido Azzurro di Varedo.

Paderno Dugnano Serena Rebosio

Apnea: record del mondo a 16 anni per la padernese Serena Rebosio, l’orgoglio dell’allenatore e dello staff

Forse le aspettative c’erano tutte, ma non in questa progressione come attesta lo stesso staff, oggi impegnato a Barcellona per un’altra serie di gare: «La nostra società SSD np Varedo presso la piscina Lido Azzurro – premette Mazzei, uno dei talent scout e motivatori della gloriosa struttura di viale Rebuzzini – ha sempre investito sui giovani anche in una disciplina come l’apnea».

Il risultato è stato sorprendente anche per l’occhio esperto e navigato dello staff della SSD: «Per la velocità con cui è stato raggiunto: solo tre settimane fa aveva completato la distanza con il tempo di 7 minuti e 15 secondi. A testimonianza del fatto che l’apnea e soprattutto una disciplina mentale». La conclusione fa ottimamente sperare per il prossimo futuro: «In Serena ho visto la voglia di raggiungere gli obiettivi con costanza e dedizione, pur avendo solo 16 anni e nuotando da relativamente poche stagioni».

L’allenamento della nuova record woman mondiale prevede 6 sedute di nuoto a settimana cui si aggiungono 3 giorni di lavoro di palestra.