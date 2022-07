Amichevole, il Monza batte 3-2 in rimonta il Sangiuliano City

Nell’ultima amichevole precampionato il Monza vince in rimonta contro il Sangiuliano City. Al “Centro Sportivo” di Monzello Ranocchia e compagni hanno faticato più del previsto contro un avversario ostico, intraprendente sulle ripartenze in contropiede. Mister Stroppa, dopo la vittoria per 5-0 nel test di ieri contro il Novara, mischia le carte schierando il classico 3-5-2 con il tandem d’attacco Vignato-Mota Carvalho. La neopromossa allenata da Ciceri risponde con il tradizionale 4-3-3 con Cogliati punta centrale supportato ai lati da Qeros e Anastasia, esterni d’attacco.

Meglio il Sangiuliano nella prima frazione di gioco

Gli ospiti si fanno vedere subito al 5’ con un destro a giro di Anastasia con Cragno che è attento e blocca la sfera. Risponde all’ottavo Colpani con una punizione velenosa che termina alta. I gialloverdi si fanno vedere al 13’ con una serpentina di Qeros che va alla conclusione ma il suo tiro finisce a fil di palo. Al 18’ una punizione di Machin si stampa sulla barriera. Al 20’ dal versante sinistro Molina imbecca Birindelli in area di rigore ma l’ex esterno del Pisa non impatta bene con la nuca e l’azione sfuma. Due azioni in fotocopia della matricola: conclusione centrale al 22’di Anastasia e al 27’ di Cogliati con la sfera che termina, in ambo le occasioni, tra le comode braccia dell’estremo difensore biancorosso. È il prologo al gol che giunge al minuto 28’: Qeros si avvita in area e col sinistro spedisce la sfera all’angolino per la rete del vantaggio ospite. La reazione del Monza è veemente: al 32’ cross di Colpani per l’inzuccata vincente di Antov che pareggia i conti. Due minuti dopo Mota Carvalho sfiora la rete del sorpasso dribblando D’Alterio ma il suo tap-in a porta vuota viene murato da un intervento in scivolata di Bruzzone che devia in corner. Il match è divertente con le due squadre che non rinunciano a scoprirsi e ad attaccare. Al 37’ termina a fil di palo una bordata da fuori area di Guidetti. Due minuti dopo Colpani, con un sinistro velenoso, impegna severamente D’Alterio che smanaccia in bello stile e allontana il pericolo. Al 40’ azione personale di Carlos Augusto e tiro col destro con la palla che finisce alta. Al 42’ si rivede Dany Mota con un diagonale ben respinto dal portiere avversario. Sul finire del primo tempo gli ospiti finalizzano un contropiede con Anastasia che mira la porta e insacca all’angolino: la prima frazionetermina 1-2 per la squadra del presidente Luce.

La rimonta del Monza nella ripresa

La prima occasione degna di nota del secondo tempo giunge al 17’: Machin imbecca Vignato che si destreggia e calcia da posizione favorevole ma il neo entrato Sposito non si fa sorprendere bloccando a terra la sfera. I monzesi pervengono al pareggio al 32’ con una staffilata di Carlos Augusto con la sfera che finisce all’angolino. Cinque giri di lancetta e la squadra di Stroppa mette la freccia: su azione da corner è nuovamente Antov ad insaccare con un colpo di testa che fulmina Sposito e realizzando così la rete del definitivo 3-2. Al 42’è il neo entrato Siatounis a rendersi pericoloso ma la sua conclusione finisce fuori lo specchio. Monza batte 3-2 il Sangiuliano City.

Considerazioni

Prestazione sottotono per gli uomini di Stroppa che subiscono i ripetuti attacchi del Sangiuliano City. Bene il Monza sulle palle inattive ma un’idea di calcio fluida stenta a decollare. La sensazione è che a mister Stroppa, nel suo scacchiere, considerando mercato e infortuni, manchi in questo momento un centrocampista di interdizione e di sostanza che possa stanare gli attacchi avversari. Il calciomercato è ancora nel vivo e la squadra è in fase di rodaggio. Il bilancio del Monza nelle gare amichevoli è tutto sommato positivo ma dalla prossima settimana si inizierà a fare sul serio incontrando compagini di caratura superiore rispetto a quelle affrontate sino ad oggi.

Tabellino

MONZA-SANGIULIANO CITY 3-2

Marcatori: 28’ pt Qeros (SG), 32’ pt Antov (M), 45’ pt Anastasia (SG), 32’ st Carlos Augusto (M), 37’ st Antov (M).

Monza (3-5-2): Cragno; Antov, Ranocchia (29’ st Paletta), Carboni; Birindelli, Machin, Colpani, Molina (29’ st Siatounis), Carlos Augusto: Vignato (27’ st La Torre), Mota Carvalho. All. Giovanni Stroppa

Sangiuliano City (4-3-3): D’Alterio, Zanon, Bruzzone, Serbouti, Zugaro; Pedone, Guidetti, Fusi; Qeros, Cogliati, Anastasia. Entrati nel corso della ripresa Sposito, Marchi, Farabegoli, Ippolito, Guerrini, Fall, Agello, De Respinis, Miracoli, Deiana. All. Andrea Ciceri.

Arbitro: sig. Stefano Raineri – sezione di Como. Assistenti: sigg.ri Annoni e Daghetta.

Corner: 5-6

Note: giornata soleggiata; tie-break a metà dei due tempi disputati.