Aveva mostrato il viso sorridente e orgoglioso quando lo scorso giugno insieme a tutto il team del Judo Brianza, Giuseppe Zica aveva festeggiato il podio di Giorgia Grassi ai Campionati europei di judo. Oggi la società sportiva che ha fondato, i tantissimi allievi che ha allenato, la città di Villasanta dove ha dato vita a un pezzo importante di storia sportiva e Lesmo, dove abitava con la moglie Cesarina Rosati, presidente del Judo Brianza, i figli, piangono la scomparsa di Giuseppe Zica, 67 anni, mancato il 4 dicembre all’ospedale di Vimercate.

Addio a Giuseppe Zica, anima e cuore del Judo Club Brianza: a Villasanta fin dal 1981

Uno choc per i tanti che lo hanno conosciuto e incontrato: gli allievi che ha allenato fin dal 1981 quando ha dato vita alla società Judo Brianza. Molti i talenti che sono passati dalla palestra di via Bestetti, tantissimi i ragazzi e le ragazze a cui ha insegnato la disciplina sportiva ma soprattutto il rispetto dell’avversario.

Addio a Giuseppe Zica, anima e cuore del Judo Club Brianza: il ricordo del sindaco Lorenzo Galli

Uno dei volti più conosciuti a Villasanta nel mondo sportivo. Commosso il messaggio di cordoglio lasciato dal sindaco di Villasanta, Lorenzo Galli: «Oggi Villasanta saluta con profonda commozione Giuseppe Zica, figura straordinaria e storica dello sport del nostro paese e non solo. Da anni in coppia con l’immancabile Cesarina ha condotto con estrema passione la Judo Club Brianza. Pino – ricorda Galli che ha tra le deleghe anche quella allo sport – non è stato solo un allenatore, è stato un punto fermo, un esempio di correttezza, passione e umanità. Ha cresciuto generazioni di judoka, trasmettendo valori che andavano ben oltre il tatami: rispetto, disciplina e soprattutto umiltà. Con lui, ogni lezione era una scuola di vita. Con il suo sorriso e l’amore per ciò che faceva ha sempre creduto nei più piccoli, ha incoraggiato i più timidi, ha guidato i più esperti, fino a portarli ai più alti livelli. Il tutto sempre con discrezione, sempre con il cuore. Il suo insegnamento continuerà a vivere in ogni gesto, in ogni inchino, in ogni caduta e in ogni rialzata. Perché chi ha avuto la fortuna di incontrarlo sa che Pino non si potrà dimenticare ma lo si onorerà ogni giorno, portando avanti ciò che ci ha lasciato».

E poi il saluto commosso, la parola “osu”, che per chi pratica arti marziali esprime spirito di perseveranza, rispetto e tenacia.

Addio a Giuseppe Zica, anima e cuore del Judo Club Brianza: funerali martedì a Peregallo

Funerali martedì 9 dicembre, alle 15, nella chiesa di Peregallo di Lesmo.