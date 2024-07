Addio a Amedeo Zappa, storico presidente del Gs Vedano: per 58 anni alla guida della società

Si è spento a 93 anni (li aveva compiuti lo scorso 3 maggio) Amedeo Zappa, storico presidente del G.S. Vedano. Per 58 anni aveva guidato la società, risultando il “presidente” più longevo d’Italia. Nel 2022 aveva ceduto il testimone all’amico Angelo Frigerio, ma la sua famiglia sportiva aveva deciso di nominare Zappa presidente onorario per dimostrargli l’affetto e la gratitudine che meritava. Uomo generoso, sempre pronto ad aiutare gli altri senza mai darlo a vedere, Zappa lascia un grande vuoto nella comunità vedanese. Una comunità che aveva costruito non solo in senso metaforico visto che era titolare di un’impresa edile.

Addio a Amedeo Zappa, storico presidente del Gs Vedano: la commozione del segretario La Fata

«Il presidente mi conosce sin da quando sono nato – ricorda commosso Davide La Fata, segretario generale e consigliere del G.S. Vedano – e a lui devo tantissimo. Per me è stato un punto di riferimento, una persona eccezionale, un grande presidente».

La Fata sottolinea le grandi doti umane di Zappa: «Amava moltissimo la società e i suoi ragazzi – continua il segretario – Se qualcuno aveva problemi economici e non poteva pagare l’iscrizione a lui non importava. Per lui contava che quel ragazzo potesse giocare, divertirsi e crescere in un contesto sano. Non ho mai conosciuto una persona più disponibile di Zappa. Ha dato lavoro a tanti vedanesi, è stato sempre pronto ad aiutare il prossimo, ha fatto crescere la nostra società. Prima che noi chiedessimo qualcosa lui era già intervenuto!».

Addio a Amedeo Zappa, storico presidente del Gs Vedano: il rientro dalle vacanze di Angelo Frigerio, suo successore

Sottolinea la perdita di un grande amico, l’attuale presidente Angelo Frigerio che, non appena saputa la notizia della morte di Zappa, è rientrato a casa dalle ferie per dargli l’ultimo saluto. «Amedeo era attento non ai risultati sul campo – afferma – ma a risultati più concreti. Teneva all’educazione, alla crescita sociale dei giovani. “Mi raccomando, ragazzi, educazione!!” era il messaggio che rivolgeva ai giocatori prima della partita. Era sempre pronto a risolvere ogni tipo di problemi senza farsi notare e senza fare mai pesare nulla. Agiva con grande generosità, ma nell’anonimato. Era schivo, ma sempre presente. Era animato da una grande passione per tutto ciò che faceva, dal lavoro alla guida della società. Mancherà a tutti».

Lo scorso ottobre Zappa aveva ricevuto in Provincia dalle mani del presidente Luca Santambrogio la Menzione d’onore del “Premio Beato Talamoni” come eccellenza brianzola per meriti nel mondo sportivo. Era stato premiato dal Coni con la Stella al Valore Sportivo ed aveva ottenuto riconoscimenti anche dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio.

«Quante cose ci hai lasciato – scrive la “sua” società per salutarlo – Senza di te il G.S. Vedano non ci sarebbe stato. Hai educato almeno tre generazioni. I ragazzi che avevano 15 anni allora oggi sono nonni che guardano i loro nipotini giocare in quel gruppo unito che hai creato, sostenuto in tutti i modi, preservato nello spirito giusto».

Addio a Amedeo Zappa, storico presidente del Gs Vedano: in chiesa venerdì il gagliardetto e uno striscione di saluto

Funerali venerdì mattina alle 10 alla presenza dei dirigenti, degli atleti e dei loro genitori. In chiesa saranno portati il gagliardetto della squadra e uno striscione di saluto che verrà poi collocato all’interno del campo da gioco della società.