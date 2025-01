Ac Renate, addio a Massimo Villa: l’uomo della tripla promozione

Lutto nel mondo del calcio di Monza e Brianza: l’Ac Renate ha annunciato nel pomeriggio di domenica 12 gennaio la morte di Massimo Villa, storico allenatore e pilastro della società, l’uomo della tripla promozione dei nerazzurri fino alla serie D all’inizio degli anni Duemila. “Con immenso dolore annunciamo che ci ha lasciati Massimo Villa, un uomo straordinario che ha dedicato gran parte della sua vita alla nostra società” ha scritto il club sui social.

Ac Renate, addio a Massimo Villa: “Per sempre nei nostri cuori”

Villa è stato dirigente, direttore sportivo, direttore generale, vicepresidente e appunto anche allenatore della squadra renatese. “A lui, tra i tanti, il grande merito di aver contribuito a portare il Renate dalla Prima Categoria sino alla Serie D, con ben tre promozioni sul finire degli anni ’90 e i primi anni del 2000. Un vero e autentico pilastro nerazzurro, la sua eredità vivrà per sempre nei nostri cuori“. Sono i presidenti Luigi Spreafico e Giancarlo Citterio, i dirigenti e i collaboratori, lo staff e tutti i tesserati, dicono i nerazzurri a unirsi “addolorati e con grande affetto, al dolore alla famiglia Villa, esprimendo le più sentite e sincere condoglianze. Riposa in pace Massimo, tutto il popolo nerazzurro non ti dimenticherà mai”.