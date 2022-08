AC Monza, annunciati i numeri di maglia per la nuova stagione

L’AC Monza, attraverso un comunicato stampa, ha rivelato i numeri di maglia ufficiali per la stagione sportiva 2022/23. Per quanto riguarda i nuovi acquisti spicca la numero 32 di capitan Pessina; il numero 12 per Stefano Sensi e la 13 per Andrea Ranocchia; Gianluca Caprari vestirà la maglia biancorossa con il 17 sulla schiena.

L’elenco completo

1 LAMANNA

2 DONATI

4 MARLON

5 CALDIROLA

7 MACHIN

8 BARBERIS

9 GYTKJAER

10 VALOTI

12 SENSI

13 A.RANOCCHIA

16 DI GREGORIO

17 CAPRARI

18 BETTELLA

19 BIRINDELLI

20 SIATOUNIS

22 F.RANOCCHIA

23 SCOZZARELLA

24 MARIC

26 ANTOV

28 COLPANI

29 PALETTA

30 CARLOS

31 SAMPIRISI

32 PESSINA

33 ANASTASIO

34 MARRONE

36 MAZZITELLI

38 BONDO

44 CARBONI

47 MOTA

69 RIGONI

76 P.PEREIRA

77 D’ALESSANDRO

79 MOLINA

80 VIGNATO

84 CIURRIA

89 CRAGNO

91 SORRENTINO