Primo tempo 1-0

26′ Dopo un inizio a duecento all’ora, il Monza rallenta e cerca di prendere la misura, abbassando i ritmi per andare in pieno controllo, ma permettendo così agli ospiti di reagire. Per ora, senza conclusioni, ma il baricentro toscano è diverso, più alto.

20′ Si fa vedere dalle parti di Thiam la Carrarese. Un piccolo fraintendimento tra Delli Carri e Ravanelli lascia l’area sguarnita per l’inserimento di Finotto che pesca Zuelli a rimorchio, ma il mancino d’incontro è respinto dal muro difensivo.

15′ Una rapidissima ripartenza tre contro due dei brianzoli mette i brividi alla Carrarese. Lancio lungo di Azzi per liberare Keita nello spazio, ma Bleve è coraggioso e svelto ad uscire dall’area e respingere lontano il pallone in qualche modo.

13′ Ammonito Parlanti per l’ennesimo fallo speso su Keita.

11′ Sempre Monza! Che partenza dei biancorossi! Possesso che si apre sull’out di destra dove Birindelli riesce a puntare il fondo, per arrivare al traversone teso per l’inserimento di Mota Carvalho. Il portoghese devia verso la porta e la respinta di Bleve oltre che complicata è anche piuttosto salvifica. Poi la difesa riesce a spazzare il pallone che danza attorno alla linea di porta.

10′ Ancora Monza. Tambureggiante la formazione di Bianco, raggiunge ancora il limite e prova la conclusione con Ciurria. Smorzata, la palla finisce tra le braccia di Bleve.

9′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL PER IL MONZAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Ha segnato Birindelli e l’ha fatto bellissimo! Su uno dei corner concessi dalla carrarese, la palla sbuca sui venti metri abbondanti, dove è appostato l’esterno che non ci pensa nemmeno un secondo e scarica un destro al volo devastante che si va ad infilare proprio nel sette, dove Bleve non può arrivare.

8′ La squadra di Calabro propone un’evidentissima densità centrale, per chiudere il campo. Il Monza sceglie di direzionarsi sulle fasce e colleziona calci d’angolo

5′ La Carrarese ha capito l’antifona e prova a darsi una svegliata, ad alzare l’aggressività per non concedere troppo spazio ai padroni di casa

3′ Prima conclusione in porta per i ragazzi di Bianco. Keita accelera, prende campo e serve Ciurria al limite per il piazzato mancino che viene bloccato da Bleve. Tiro centrale, ma segnale importante per le intenzioni del Monza

1′ Cominciata all’U-Power! Monza subito in attacco, i biancorossi vogliono i tre punti!

Le formazioni ufficiali

MONZA (3-4-2-1) Thiam; Delli Carri, Ravanelli, Carboni; Birindelli, Obiang, Pessina, Azzi; Ciurria, Keita; Mota Carvalho. All.: Bianco

CARRARESE (3-5-2) Bleve; Ruggeri, Illanes, Imperiale; Zanon, Zuelli, Schiavi, Parlanti, Cicconi; Abiuso, Finotto. All.: Calabro

Il pre-partita

Dopo due soli punti nelle ultime tre partite e la sconfitta a Venezia, il Monza torna in campo sabato 20 dicembre, alle 15. Sua avversaria all’U-Power Stadium sarà l’insidiosa Carrarese. Per gli uomini allenati da Paolo Bianco, l’obiettivo sono i tre punti, per riprendere la corsa verso la massima serie. Seguite il nostro live!