Pranzo di Ferragosto con Pro Loco Sovico: venerdì 15 agosto buon cibo e allegria per chi resta a casa. È un’iniziativa pensata per consentire alle persone, specialmente a chi è più avanti con l’età, di non sentirsi sole durante il mese in cui d’abitudine le città si svuotano per le ferie estive. Un’occasione per festeggiare il Ferragosto in compagnia con un bel pranzo ed una tombolata pomeridiana.

Pro Loco: previsti menù diversi per adulti e bambini

Pro Loco Sovico organizza l’evento presso Etna Cafè di via Manzoni, dove si potrà condividere un pranzo (menù a pagamento differenti per adulti e bambini) e trascorrere una giornata insieme ai volontari e a tutti coloro che vorranno far parte del gruppo. L’appuntamento è per venerdì 15 agosto, dalle 12.30, a seguire nel pomeriggio si terrà una tombolata con ricchi premi.

Pro Loco: appetito e sorriso gli ingredienti della giornata

«Cosa c’è di meglio che trascorrere il Ferragosto insieme, tra buon cibo, risate e tradizione?» dicono i volontari di Pro Loco Sovico. «Portate -aggiungono- l’appetito e il sorriso… al resto pensiamo noi». L’idea è di creare come sempre una bella festa. Le iscrizioni si chiudono il 10 agosto. Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il numero 339/ 1617723.