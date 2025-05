Intervento dei vigili del fuoco sabato 24 maggio, in tarda serata, a Lissone. La loro destinazione, alle 23 circa, è stata una torre in via Cadore, dove si era sviluppato un incendio, che è stato domato prontamente e senza che alcuna persona abbia riportato ferite.

Vigili del fuoco: impiegate sul posto due autopompe

I vigili del fuoco sono intervenuti con due autopompe

Sul posto sono state impiegate due autopompe, una arrivata da Lissone ed una da Monza. Le fiamme avevano interessato una struttura artistica, realizzata in legno. All’interno, sono stati ritrovati rifiuti di vario genere.