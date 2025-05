In bici fino all’Isola d’Elba per ricordare Sandro, Emanuele, Davide, Marco e Nadia, morti bruciati, 40 anni fa

Giorgio Laveni, Giorgio Mastrorocco, Marco Fossati, Marco Redaelli e Roberto Colombo sono partiti sabato 17 maggio poco prima delle 13 dal piazzale antistante il Liceo Majorana di Desio e raggiungeranno l’isola dell’Elba in bici per ricordare cinque compagni morti in un tragico rogo durante la vacanza della maturità. Era il 6 agosto 1985 quando Sandro Stocco, Emanuele Casati, Davide Pertile, Marco Carminati tutti compagni della 5D e Nadia Zimbaldi, alunna della 5C furono sorpresi dalle fiamme che divamparono nella città di Campo all’isola d’Elba. Un evento tragico che ha colpito tutti. E i compagni di classe non hanno mai dimenticato.

Di qui l’impresa un po’ speciale per ricordare i quaranta anni dalla maturità e dalla scomparsa dei loro compagni. I “ciclisti” procederanno a tappe. Avranno un camper d’appoggio sul quale, a turno si riposeranno. «Contiamo di arrivare nella giornata di venerdì – ha detto Laveni – e all’Elba, nel frattempo saranno arrivati anche altri nostri compagni. Tutti insieme parteciperemo ad un evento commemorativo che si svolgerà nel luogo dove sono morti i nostri amici e dove miracolosamente erano sopravvissuti cinque pini, qui è stato collocato un cippo commemorativo».

Alla partenza sono arrivati anche altri ex compagni di classe e anche qualche professore, Emilio Corti, Flavia Schiatti, Mariateresa Parolini che ha dato simbolicamente il via alla lunga pedalata. Per non dimenticare Sandro, Emanuele, Davide, Marco e Nadia.