Desio, la contrada San Pietro al Dosso vince la 35esima edizione del Palio degli Zoccoli

E’ ancora San Pietro al Dosso la contrada da battere. Per il secondo anno consecutivo, a Desio, sono stati gli atleti di San Pietro al Dosso Davide Tagliabue e Lucas Tallone a vincere la 35esima edizione del Palio degli Zoccoli, disputata in un’assolata domenica 15 giugno. Seconda la contrada San Giovanni, con Simone Zampino e Manuel Greco Lucchina; terza la Bassa con Danilo Malberti e Gabriele Busso. Nonostante il grande caldo, il pubblico è stato numeroso e ha “popolato” le vie del centro e poi piazza Conciliazione, dove è sfilato il corteo storico, sempre suggestivo con gli oltre 500 figuranti con i costumi tradizionali. Emozionante la presenza dello sconfitto Napo della Torre, impersonato da Maximiliano Procaccianti, e dalla maestosa figura a cavallo del vincitore Ottone Visconti, incarnato da Luigi Valenti, fin dalla prima edizione del lontano 1989.

Desio, la contrada San Pietro al Dosso vince: presenti anche due atlete, Laura Pellegatta e Giulia Varisco, con una coraggiosa gara

Brividi freddi per la gara, due giri a perdifiato attorno al perimetro di piazza Conciliazione, il luogo dove anche storicamente si svolse, il 21 gennaio 1277, la celebre Battaglia di Desio tra i Visconti e i Torriani. Tra gli atleti, anche la presenza coraggiosa e apprezzata di due atlete, Laura Pellegatta e Giulia Varisco. Prima di loro, solo altre due donne avevano gareggiato al Palio degli Zoccoli, nel 2017.

Desio, la contrada San Pietro al Dosso vince: il sindaco, Carlo Moscatelli, ha invitato l’ex commissario Alfonso Terribile

Per la prima volta è stato presente il neo sindaco, Carlo Moscatelli. Proprio lui, al momento del passaggio di consegne in aula consiliare, aveva invitato il commissario prefettizio che per cinque mesi ha amministrato Desio a partecipare al Palio e Alfonso Terribile, raccogliendo l’invito, domenica ha partecipato, salutato da tanti applausi dei cittadini. Insieme a loro anche il responsabile della Comunità pastorale, don Mauro Barlassina, al suo secondo Palio.

Desio, la contrada San Pietro al Dosso vince: soddisfatto il presidente del Comitato, Roberto Nava

Molto soddisfatto il presidente del Comitato Palio, Roberto Nava: quest’anno il Palio ha richiesto un impegno supplementare a causa dei tempi organizzativi ristretti imposti dalle elezioni amministrative. Come sempre impeccabile, però, l’organizzazione. La manifestazione, anno dopo anno, entra sempre più nel cuore di Desio, ed è amato in particolare dalle giovani generazioni, e dagli stranieri, che lo vivono come una manifestazione identitaria del loro territorio. Ora, il prossimo appuntamento, il 21 giugno, per un momento di festa dei volontari di tutte le contrade.