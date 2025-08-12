Brianza Nord Cronaca

Briosco, l’amministrazione premia gli studenti residenti più meritevoli

Il termine ultimo per presentare una domanda di accesso alle misure previste è il 31 ottobre. Interessate sono le secondarie di primo e secondo grado
La sede del comprensivo Sassi

Premi al merito o assegni di studio, per gli studenti che nell’ultimo anno scolastico abbiano conseguito risultati degni di una sottolineatura. Li riconoscerà l’amministrazione comunale di Briosco, con la finalità di incentivare la frequenza anche dopo il termine del ciclo dell’obbligo.

Riconoscimenti: chi può presentare domanda

Nello specifico, potranno presentare domanda di accesso ai premi al merito, entro la scadenza di venerdì 31 ottobre, i giovani residenti sul territorio locale, che poche settimane fa hanno ottenuto la licenza della secondaria di primo grado con una votazione minima di 9, indifferentemente alla scuola Benedetto da Briosco, che fa parte del comprensivo Sassi, o in un istituto fuori paese.

Riconoscimenti: la scadenza per le istanze è il 31 ottobre

Sempre entro venerdì 31 ottobre, andrà richiesto l’assegno di studio da parte di studenti che invece si siano iscritti per l’anno scolastico 2025-’26 ad una classe della seconda di secondo grado o abbiano meritato con ottimi voti la promozione nell’anno scolastico 2024-’25. Per l’assegnazione, si procederà alla stesura di una graduatoria, sulla base del regolamento comunale. Le domande andranno inviate a protocollo@comune.briosco.mb.it.

L'autore

Seregnese, classe 1973, lavoro a “Il Cittadino di Monza e Brianza” dal 1998 e mi occupo dei paesi della Brianza Nord. Presidente del Circolo culturale San Giuseppe di Seregno tra il 2013 ed il 2019, ho curato in prima persona o partecipato alla stesura di più di una ventina di pubblicazioni, tutte riguardanti storie o personaggi della città in cui sono cresciuto e vivo.

