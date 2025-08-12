Premi al merito o assegni di studio, per gli studenti che nell’ultimo anno scolastico abbiano conseguito risultati degni di una sottolineatura. Li riconoscerà l’amministrazione comunale di Briosco, con la finalità di incentivare la frequenza anche dopo il termine del ciclo dell’obbligo.
Riconoscimenti: chi può presentare domanda
Nello specifico, potranno presentare domanda di accesso ai premi al merito, entro la scadenza di venerdì 31 ottobre, i giovani residenti sul territorio locale, che poche settimane fa hanno ottenuto la licenza della secondaria di primo grado con una votazione minima di 9, indifferentemente alla scuola Benedetto da Briosco, che fa parte del comprensivo Sassi, o in un istituto fuori paese.
Riconoscimenti: la scadenza per le istanze è il 31 ottobre
Sempre entro venerdì 31 ottobre, andrà richiesto l’assegno di studio da parte di studenti che invece si siano iscritti per l’anno scolastico 2025-’26 ad una classe della seconda di secondo grado o abbiano meritato con ottimi voti la promozione nell’anno scolastico 2024-’25. Per l’assegnazione, si procederà alla stesura di una graduatoria, sulla base del regolamento comunale. Le domande andranno inviate a protocollo@comune.briosco.mb.it.