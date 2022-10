Vimercate: il piano di diritto allo studio coinvolge tutta la città

Vimercate ha un piano di diritto allo studio da 3,5 milioni di euro con tanti progetti e iniziative per tutti gli alunni delle scuole dell’obbligo cambiando anche il modus operandi stringendo un’intesa con i diversi plessi.

Vimercate: il piano di diritto allo studio e il nuovo modus operandi

“Un accordo costruito su una nuova visione nella relazione fra Amministrazione Comunale e Scuola, orientato a riattivare e rafforzare le reti della città – ha detto l’assessore all’Istruzione Maria Teresa Foà -. Deve essere valorizzato il ruolo prioritario delle scuole nel creare e mantenere questo tessuto sociale. Per farlo è fondamentale un approccio incentrato sull’ascolto e su una relazione costante tra amministrazione, Scuola e territorio. I progetti contenuti in questo accordo vedono coinvolti le associazioni, gli uffici Comunali, gli investimenti strutturali nel favorire e supportare un approccio educativo, pedagogico e didattico aperto alla comunità”.

Vimercate: il piano di diritto allo studio e lo sport

La prima delle novità più rilevanti riguarda la promozione dello sport nelle scuole. Dopo la fine della situazione emergenziale dovuta alla pandemia è di nuovo possibile, per l’anno scolastico appena iniziato, vincolare risorse economiche ai progetti sull’educazione motoria e le attività sportive, nella misura di 120.000 euro complessivi. L’ufficio sport del Comune a sua volta faciliterà la scelta delle attività realizzando un catalogo denominato “Le scuole tra sport e territorio”, che raccoglie l’offerta delle società sportive cittadine, dal quale le scuole potranno attingere per scelte. Un’altra iniziativa interessante concerne “Io tifo positivo” proposto dall’associazione La Comunità Nuova rivolta ai ragazzi di quinta elementare e delle medie con interventi in classe e due eventi sportivi, finalizzata alla prevenzione di qualsiasi forma di violenza verbale e fisica e alla diffusione di una diversa cultura del tifo, attraverso la promozione dei valori dello sport e principi ispiratori delle relazioni umane, con un focus particolare sul rispetto delle regole e sui comportamenti inclusivi.

Vimercate: il piano di diritto allo studio e il sostegno agli allievi

Non manca poi lo sportello per il sostegno psicologico con 60 ore la settimana, un’attenzione particolare all’assistenza educativa aprendosi anche ad alunni, che non hanno certificazioni di disabilità specifiche, ma hanno comunque particolari esigenze di apprendimento. La collaborazione con i sodalizi porterà avanti anche progetti per quanto riguarda il teatro, il Consiglio Comunale dei Ragazzi, le commemorazioni delle guerre con l’Anpi e il ricordo delle vittime di mafia con Agende Rosse. Questo e molto altro arricchirà l’anno scolastico in corso per i circa 2600 allievi delle diverse scuole vimercatesi.