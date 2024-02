Seregno, l’istituto Bassi rilancia l’indirizzo del turismo: già 350 gli iscritti

«La nostra è una scuola che, finalmente, è tornata ai fasti di un tempo. E l’indirizzo del turismo, in questo contesto, costituisce una realtà consolidata, che merita di essere conosciuta al meglio». Luigi Sabino, da poco più di un anno dirigente dell’istituto Bassi di via Briantina a Seregno, delinea così un punto della situazione sull’attività, con un particolare accento su un ambito da approfondire. «La nostra intenzione -prosegue- è proporre l’indirizzo del turismo anche nel 2024-’25, sperando che la riforma degli istituti tecnici ci consenta poi di valorizzarlo maggiormente. In Brianza forse è insolito parlare di turismo nelle scuole, perché le opportunità occupazionali sono limitate a quelle che offrono i laghi o le navi da crociera. Ma si tratta di un indirizzo completo, con tre lingue parlate, che frequentemente coinvolge giovani stranieri, che così arrivano a padroneggiare anche cinque idiomi, e che permette lo studio di materie come diritto ed economia, senza dimenticare la storia dell’arte».

Istituto Bassi: un’opportunità in più, accanto a quelle tradizionali

La sede di via Briantina

L’istituto Bassi ha nel tempo affiancato questo ambito ai percorsi tradizionali, ottenendo buoni riscontri, prova ne sia che oggi gli studenti iscritti sono circa 350, sul totale di quasi un migliaio. «Con la dirigenza precedente -ricorda il vicepreside Giuseppe Lupo– avevamo anche strutturato il progetto del quadriennio per il turismo, che ora non abbiamo più, essendoci stato nel frattempo un cambiamento di rotta. Il corso è da sempre molto valido e stiamo lavorando per incrementare gli iscritti, in modo da scongiurare il rischio di perdere la classe di tedesco, che è una lingua strategica per un territorio come la Brianza».

Istituto Bassi: anche un gemellaggio con una scuola spagnola

L’indirizzo integra le competenze professionali proprie del settore turistico con quelle linguistiche ed informatiche e consente di muoversi nel sistema informativo dell’azienda, contribuendo sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto internazionale. Gli sbocchi professionali per gli studenti sono i servizi turistici, come l’accoglienza e la progettazione, nonché aziende private o pubbliche. Per ulteriori informazioni, è possibile scrivere a mbis049009@istruzione.it o telefonare allo 0362/ 326.102. «Siamo come detto una scuola in crescita -conclude di nuovo Sabino– ed è in questo perimetro che vogliamo un rilancio del turismo. Abbiamo da poco concluso un gemellaggio con l’istituto San Ferdinando di Valencia, dove gli studenti andranno per stage linguistici, e stiamo disegnando percorsi di alternanza scuola-lavoro, che interesseranno anche la costiera amalfitana, per favorire attività di guida o ricevimento degli stranieri».