Screening e vaccinazioni finalizzati alla prevenzione in occasione della Giornata Mondiale per la lotta contro l’HPV (Infezione da Papilloma Virus Umano), che si celebra il 4 marzo, e la Giornata Internazionale della Donna, che cade l’8 marzo. A promuoverli sul territorio sono Ats Brianza, Asst Brianza e Irccs San Gerardo dei Tintori.

Salute: gli appuntamenti di Asst Brianza alla Bicocca e a Villasanta

Asst Brianza ha programmato la vaccinazione anti HPV giovedì 6 marzo dalle 9 alle 13 per gli studenti dell’Università Bicocca di Monza nella loro sede universitaria; sabato 8 marzo dalle 9 alle 13 per ragazzi e ragazze nati dal 1°gennaio 1998 al 31 dicembre 2013, donne con lesioni uterine Cin2-Cin3, uomini che abbiano rapporti omosessuali, persone affette da Hiv in Villa Camperio di Villasanta in via Confalonieri 55, con accesso libero.

Previsto anche lo screening per il tumore della cervice uterina martedì 4 marzo dalle 8.45 alle 15.55 al Consultorio di Vimercate in via Diaz, 42 e dalle 8.45 alle 10.45 al Consultorio di Cesano in via San Carlo, 2. Target: le donne tra i 25 e i 29 anni che non hanno eseguito il pap test negli ultimi tre anni e la doppia vaccinazione HPV e le donne tra i 30 e i 64 anni che non hanno eseguito un HPV test negli ultimi cinque anni. Prenotazioni allo 039.8450020 (lunedì- venerdì 8.30-12.30).

Salute: screening e vaccinazione dell’Irccs San Gerardo in via Boito

L’Irccs San Gerardo ha organizzato per sabato 8 marzo dalle 8.30 alle 12.30 nel consultorio di via Boito a Monza uno screening per il tumore della cervice uterina rivolto alle donne tra i 25 e i 29 anni che non hanno eseguito il pap test negli ultimi tre anni e la doppia vaccinazione HPV e alle donne tra i 30 e i 64 anni che non hanno eseguito un HPV test negli ultimi cinque anni. Occorre prenotarsi allo 039 2335122 il lunedì-martedì-giovedì dalle 10 alle 12. Lo stesso giorno dalle 9 alle 13 sarà possibile sottoporsi a uno screening per il tumore alla mammella nella sede del nosocomio in via Pergolesi, 3. Il target sono le donne tra i 45 e i 74 anni. Prenotazione online.