Serie A, verso Monza-Lecce: Keita Baldè in biancorosso fino a giugno

Sandro Nesta, tornato sulla panchina del Monza per quella che sembra una missione impossibile, salvare i biancorossi dalla retrocessione in B, ha trovato nelle ultime ore un’arma in più per l’attacco. La società ha annunciato che Keita Baldé (ex Lazio, Inter, Sampdoria e Cagliari: in totale 41 gol e 21 assist in 185 presenze nella massima serie) è un nuovo giocatore del Monza. L’attaccante arriva da svincolato e ha firmato un contratto con il club biancorosso fino al 30 giugno 2025.

Serie A, verso Monza-Lecce: Nesta ritrova una squadra completamente diversa

L’undici brianzolo si prepara alla sfida da dentro-fuori con il Lecce, formazione che all’andata castigò la formazione di Nesta, quando in campo c’erano Turati in porta, la linea a tre con Izzo, Marì e Caldirola, a centrocampo Birindelli a destra con Kyriakopoulos a sinistra e la coppia Bondo-Bianco in mezzo, in attacco Maldini e Caprari alle spalle di Mota Carvalho. Domenica, di questi, tra mercato e infortuni, potrebbero rimanerne giusto una manciata. Il sempre solido Izzo, il giovane Bianco e magari uno tra Kyriakopoulos e Mota, reduci non troppo convinti dalle mancate cessioni.

Serie A, verso Monza-Lecce: Nesta potrebbe stravolgere tutto

Nesta ritrova il Monza, ma non è più il suo Monza. E comunque già all’epoca, come detto, non aveva mostrato nulla di particolarmente interessante o anche minimamente rassicurante. Per il tecnico c’è una grande opportunità, quella di stravolgere tutto senza dar troppo peso alle conseguenze. Con Izzo e Palacios si potrebbe provare a costruire una coppia centrale. Anche a centrocampo Nesta ha poca scelta. La soluzione di sicurezza, nel calcio italiano, è sempre il 4-4-2. Il tecnico potrebbe lavorare su qualche variante, magari provando Castrovilli con Mota Carvalho sulla trequarti dietro Ganvolua riferimento centrale.

Dall’altra parte invece il Lecce giocherà con il consolidato 4-3-3. Perso Dorgu, protagonista in negativo all’andata con l’autorete che inizialmente fissò l’1-1, tutto il resto è immutato, con parecchia consapevolezza in più dettata anche dagli ultimi risultati, senza dimenticarsi lo 0-0 maturato con il Bologna pochi giorni fa.