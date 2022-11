Verso Monza-Hellas Verona, Palladino: “Mi aspetto partita di spessore, livello e intensità”

Mister Raffaele Palladino si aspetta una “partita di spessore, di livello e di intensità“. Anche perché, dice sempre l’allenatore, Monza-Hellas Verona che si gioca domenica 6 novembre alle 15 all’U-Power Stadium è “una partita chiave“.

Verso Monza-Hellas Verona, Palladino: una partita chiave

“Sicuramente quella di domani è una partita importantissima – ha spiegato nella conferenza stampa di presentazione del match, tredicesima di andata di Serie A e prima di una serie di tre partite in sette giorni – è uno scontro diretto contro avversario che è in salute, vivo e che gioca un calcio molto aggressivo. Noi l’abbiamo preparata bene, ci siamo allenati benissimo, abbiamo preparato i dettagli e lavorato sugli errori commessi contro il Bologna. Mi aspetto partita di spessore, di livello e di intensità, con qualcosa in più che ci è mancato: coraggio e aggressività per reggere i duelli. È una partita chiave, fondamentale da affrontare con la massima determinazione: è vero che arriviamo da tre sconfitte, ma cerco di essere equilibrato come lo sono i ragazzi. Il nostro percorso è giusto, siamo una neopromossa sopra la quota salvezza: dobbiamo giocare partita dopo partita e cercare di fare la prestazione, cosa che mi aspetto dalla squadra“.