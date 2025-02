Serie A, Nesta alla salvezza ci crede ancora: “Sono tornato per questo”

Crede moltissimo alla salvezza Alessandro Nesta: “per questo sono tornato, non ho bisogno di altro” ha detto il tecnico romano del Monza alla vigilia della sfida con il Lecce in casa. E come lui ci crede anche l’amministratore delegato biancorosso, Adriano Galliani, che nei giorni scorsi ha detto in un’intervista: “E’ dura ma non è finita. Lottiamo fino alla fine”. Il mister appare carico, è tornato ad allenare i brianzoli, ultimi in classifica con 13 punti, a meno di due mesi dall’esonero. E proprio la classifica deficitaria, come ha aggiunto Nesta, fu quella che portò la società al suo allontanamento: “Abbiamo sempre fatto buone partite ma i risultati non sono arrivati e così è successo anche in questo ultimo periodo”.

Video di Andrea Gussoni

Serie A, Nesta verso Monza-Lecce: “Devo accendere la mia squadra”

Durante la conferenza stampa ha detto di avere visto tanto entusiasmo tra le nuove pedine, “qualcuno deve crescere” e di dover “rimotivare” i veterani. Ha parlato di una seconda chance e di essere molto orgoglioso di essere tornato in un posto dove si è sempre trovato bene: “nella mia prima esperienza in Serie A ho fatto solo 10 punti in 17 partite, mi gioco questa seconda opportunità”.

E sul match decisivo contro il Lecce ha detto: “La classifica è brutta, ma se riusciamo a salvarci è un’impresa”. Vede un vantaggio il fatto che la classifica sia corta “ci hanno aspettato tutti” tanto che una vittoria potrebbe riavvicinare all’obiettivo. Spera, ha concluso, di riuscire a dare alla squadra le motivazioni giuste, di “accenderla” come non aveva fatto invece nella sua prima esperienza pre esonero puntando sui match contro Udinese, Venezia, Torino per “andare forte” e conquistare qualche punto fondamentale.