Serie A, Monza-Inter 1-1: Dumfries risponde a Mota Carvalho, biancorossi gagliardi

⏳ Fischio finale all’U-Power Stadium: un gagliardo Monza blocca sull’1-1 i Campioni d’Italia dell’Inter. Secondo pareggio consecutivo per i biancorossi di mister Nesta che sfoderano un’ottima prestazione passando in vantaggio con un gol di testa di Mota Carvalho e raggiunti dai nerazzurri di Inzaghi sul finale di gara con una rete di Dumfries.

⚪🔴 95′ Punizione allo scadere per il Monza: si incarica della battuta Pessina con la sfera che sorvola la traversa.

🟨 94′ Ammonito Pavard per un fallo commesso su Mota Carvalho. Grave errore dell’arbitro Pairetto che fischia un fallo ai padroni di casa mentre il pallone era diretto verso capitan Pessina che si sarebbe trovato solo in area di rigore a tu per tu con Sommer.

⚫️🔵 91′ Occasione Inter per il gol del sorpasso ma Arnautovic spara alto da ottima posizione.

⚠️ Assegnati 4 minuti di recupero.

⚫️🔵 88′ L’Inter perviene al pareggio: un cross deviato di Carlos Augusto trova l’accorrente Dumfries in area che scaraventa in rete con un tap-in sotto porta sfilando alle spalle di Kyriakopoulos. MONZA 1 – INTER 1

⚽️88′ GOL DELL’INTER!

🟨 85′ Ammonito Mota Carvalho per un fallo commesso su Pavard.

⚫️🔵 84′ Cross di Dimarco a servire il colpo di testa di Dumfries, un attento Turati devia in angolo.

⚪🔴 81′ Monza in vantaggio: cross dalla destra di Izzo ad imbeccare l’inzuccata vincente di Mota Carvalho che trafigge Sommer. MONZA 1 – INTER 0

⚽️⚽️⚽️ 81′ GOL DEL MONZAAAAAAAAAAAAAAAA!

⚫️🔵 75′ Ci prova Pavard con una staffilata dalla distanza che non inquadra lo specchio.

🔄 74′ Doppio cambio nell’Inter: al posto di Asllani e Thuram entrano Correa e Arnautovic.

🔄 72′ Cambio nel Monza: al posto di Maldini entra Bianco.

⚪🔴 69′ Reazione Monza: pennellata di Maldini dalla destra a servire Djuric che, da ottima posizione, spedisce fuori di testa.

⚫️🔵 67′ Buona trama dell’Inter: Thuram serve Dimarco in area che calcia in girata, blocca e si accartoccia Turati.

⚫️🔵 65′ Zielinski serve Asllani che prende la mira e tira col sinistra, sfera fuori di molto.

🔄 62′ Cambio nel Monza: al posto di Caprari entra Mota Carvalho.

🟨 61′ Ammonito Dumfries per un fallo commesso su Kyriakopoulos.

⚫️🔵 59′ Azione insistita dei nerazzurri che vanno alla conclusione con il subentrato Taremi che non impatta bene, palla a lato.

🔄 56′ Triplo cambio nell’Inter: al posto di Darmian, Mkhitaryan e L.Martinez entrano Dumfries, Zielinski e Taremi.

⚫️🔵 51′ Dopo un buon possesso palla del Monza è la squadra di Inzaghi a calciare subito verso la porta con un colpo di testa di Thuram su invito dalla destra di Pavard con la sfera che termina fuori.

📣 RIPRENDE IL MATCH ALL’U-POWER STADIUM!

⏳ Fine primo tempo all’U-Power Stadium: reti inviolate tra Monza e Inter. Buona prestazione finora dei ragazzi di mister Nesta che ha rischiato pochissimo nella prima frazione e, quando ha potuto, ha attaccato la profondità. L’unica occasione da rete è avvenuta all’8′ con il colpo di testa di L. Martinez che è terminato di poco fuori. Turati e Sommer inoperosi sino a questo momento.

⚫️🔵 37′ Contropiede Inter che si preannunciava pericoloso ma Kyriakopoulos è provvidenziale a mettere una pezza sull’assist di Martinez al centro, spazzando in corner.

⚫️🔵 33′ Punizione dalla sinistra per la squadra di Inzaghi: Dimarco pesca in area Pavard che manda alto di testa da buona posizione.

⚫️🔵 26′ Ospiti più pericolosi: cross di Dimarco dalla sinistra per l’accorrente Frattesi che colpisce al volo mandando a lato.

⚫️🔵 14′ Corner Inter: calcia Asllani dalla destra imbeccando l’incornata di Martinez che non inquadra lo specchio della porta.

⚫️🔵 8′ Ripartenza veloce dell’Inter che sfiora la rete del vantaggio: cross dalla sinistra di Dimarco per il colpo di testa di Martinez che finisce di poco fuori.

⚪🔴 8′ Si fa vedere il Monza con una conclusione al volo dalla distanza di Maldini che finisce tra le comode braccia di Sommer.

⚫️🔵 6′ Disimpegno errato della difesa biancorossa, prova ad approfittarne Dimarco che di prima intenzione spedisce fuori di poco alla sinistra di Turati.

⚫️🔵 5′ Il primo sussulto è di marca nerazzurra: fraseggio Martinez-Frattesi e la sfera giunge a Thuram che fa partire un tiro-cross che si spegne a lato.

📣 INIZIA IL MATCH ALL’U-POWER STADIUM!

⏱️ Squadre in campo per il riscaldamento.

🧐 Scelte di formazione MONZA: mister Nesta conferma la stessa identica formazione che ha sfiorato di espugnare il “Franchi” di Firenze. Nel classico 3-4-2-1 il terminale offensivo è Djuric supportato da Maldini e Caprari che vince il ballottaggio con Mota Carvalho.

🧐 Scelte di formazione INTER: turnover in casa nerazzurra con Inzaghi che schiera dal 1′ De Vrij, Carlos Augusto, Asllani e Frattesi. In attacco il tandem titolare Martinez-Thuram.

Le formazioni ufficiali

⚪🔴 MONZA (3-4-2-1): Turati Izzo, Pablo Marí, A. Carboni; Pedro Pereira, Pessina, Bondo, Kyriakopoulos; Maldini, Caprari; Djuric. A disposizione: Pizzignacco, Mazza, Caldirola, Sensi, Forson, Maric, Valoti, D’Ambrosio, Petagna, Bianco, Mota Carvalho. All. Alessandro Nesta.

⚫️🔵 INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Carlos Augusto; Darmian, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; L. Martinez, Thuram. A disposizione: Di Gennaro, J. Martinez, Dumfries, Zielinski, Arnautovic, Correa, Acerbi, Calhanoglu, Barella, Bisseck, Palacios, Bastoni, Taremi. All. Simone Inzaghi.

Il Monza ospita domenica sera all’U-Power Stadium l’Inter di Simone Inzaghi con il sogno più che la speranza di poter ottenere un risultato di prestigio nella giornata del 15 settembre, a partire dalle 20.45.

Per quanto riguarda la formazione è possibile ipotizzare l’utilizzo della difesa titolare con Turati, Izzo, Pablo Marì e Carboni, sugli esterni Pedro Pereira e Kyriakopoulos, con Pessina e Bondo in mezzo e poi Maldini e uno tra Mota e Caprari a sostegno di Djuric. In nerazzurro ritroviamo Carlos Augusto e Frattesi, grandi protagonisti il brasiliano della prima storica stagione di Serie A e l’italiano della prima di B. In biancorosso ci sono D’Ambrosio, Gagliardini e Sensi, gli ultimi in ordine di tempo, ma anche Caprari (solo di cartellino), Caldirola (più in là nel passato) e soprattutto l’ultimo arrivato Turati che, nato a Milano e cresciuto nelle giovanili, si dichiara tifosissimo dell’Inter con la speranza un giorno di diventarne capitano.