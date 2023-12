Serie A: Monza e Genoa in campo con la maglia per i diritti umani

Poi, al fischio di inizio, ciascuna squadra indosserà la sua divisa. Ma fino a quel momento il Monza e il Genoa, all’ingresso in campo, indosseranno la felpa ideata per la 75esima Giornata mondiale dei diritti umani. Succede domenica 10 dicembre prima delle 15 all’U-Power stadium, dove le due squadre si sfidano per la 15esima giornata del campionato di Serie A.

“Al cospetto dei diritti umani siamo tutti uguali” è il messaggio che è stato promosso da uno degli sponsor di entrambe le formazioni, Pulsee Luce e Gas, che si traduce in un progetto che parte dalla felpa con cui i club entreranno in campo “facendosi promotori di un forte messaggio di unione, uguaglianza e difesa dei diritti umani”. Sulla felpa in edizione limitata altrettante parole riprese dalla Dichiarazione dei diritti umani approvata dall’Onu nel 1948 “per dare ancora più forza al messaggio di compattezza in una giornata così importante”. E allora pace, libertà, cultura, rispetto, famiglia, cura, comunità, per esempio, oltre a sostenibilità e rispetto dell’ambiente.

Monza e Genoa con la maglia per i diritti umani: i dirigenti

“Ringraziamo lo sponsor Pulsee Luce e Gas per averci proposto questa iniziativa unica nel suo genere – ha detto Adriano Galliani, vicepresidente vicario e amministratore delegato di Ac Monza – Far entrare le due squadre in campo indossando la stessa felpa è un gesto di grande impatto e molto significativo perché quando si parla di diritti umani siamo tutti un’unica squadra. Vedere i nostri sponsor condividere gli stessi valori che contraddistinguono il nostro Club è per noi motivo di grande orgoglio”.

Per Alberto Zangrillo, presidente di Genoa cricket and football club, è importante accendere i riflettori “sul principio, sempre attuale e centrale, del rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo. Questa campagna valoriale, all’interno della vetrina simbolica della Serie A Tim, chiama tutti all’impegno e alla necessità di adoperarsi contro le diseguaglianze sociali e le discriminazioni, nel rispetto di ideali inalienabili. Un grazie sentito a Pulsee per aver dato luce ed energia al progetto”.

Monza e Genoa con la maglia per i diritti umani: l’asta benefica

Successivamente le 22 maglie con cui i calciatori faranno il loro ingresso in campo saranno vendute all’asta, nelle settimane che seguiranno la partita, tramite la piattaforma dell’ente no profit Live Charity.

Due delle parole protagoniste della giornata saranno Salute e Vita e il ricavato delle vendite collaborerà ad uno dei progetti che attualmente Live Charity sta portando avanti ovvero “Cuore Batticuore – Italia Cardioprotetta”. L’iniziativa prevede la donazione di defibrillatori a istituti scolastici, Comuni e associazioni sportive e, in 15 anni di attività, ha già consentito di consegnare 251 apparecchi salvavita in varie realtà d’Italia.