Serie A, mercato del Monza: niente Perisic ma arriva Bianco dalla Fiorentina

Zerbin resta al Napoli e la trattativa per portare Ivan Perisic in Brianza non sono decollate. Il Monza però ha ufficializzato l’arrivo in prestito secco di Alessandro Bianco dalla Fiorentina di Palladino dove è reduce dalla sfida d’esordio contro il Parma e il match di ritorno di Conference.

Calciomercato del Monza: Bianco dalla Fiorentina, un ex di mister Nesta

Bianco, 22 anni, cresciuti nel settore giovanile della Viola, non è nuovo a mister Alessandro Nesta visto che l’aveva già allenato nella Reggiana in Serie B dove la scorsa stagione, tra campionato e Coppa Italia aveva fatto registrare 37 presenze con due reti e altrettanti assist.