Serie A, calciomercato: il Monza si butta su Perisic, colpo dell’ultimo minuto

Ed ecco infine il colpo del Condor. Come sempre Adriano Galliani dà il meglio di sé sotto pressione, nelle ultime ore di mercato. Per giorni il Monza ha inseguito il ritorno in prestito di Zerbin dal Napoli, dopo le tredici presenze della seconda parte della scorsa stagione, ma all’ultimo Conte si è accorto che gli manca un esterno che sappia fare la doppia fase e avrebbe bloccato la partenza dell’ex Frosinone. A questo punto il Monza si è buttato su Ivan Perisic, secondo miglior marcatore della storia della nazionale croata, ex giocatore di fascia dell’Inter tricolore e soprattutto disponibile al trasferimento in Italia anche all’ultimo minuto.

Serie A, calciomercato: il Monza si butta su Perisic, ha rotto con Gattuso a Spalato. Sfumato Zerbin (che serve a Conte)

Il talentuoso esterno croato ha definitivamente rotto con il nuovo allenatore dell’Hajduk Spalato Gennaro Gattuso ed era stato proposto nelle scorse ore alla Fiorentina. La società gigliata però ha preferito virare su altri obiettivi e alla fine gli uomini mercato biancorossi sono entrati in azione. Si tratta di un classe ’89, con un grande chilometraggio e un infortunio al ginocchio ancora da ristabilire completamente, ma già dalle ultime partite dello scorso campionato aveva rimesso minutaggio nelle gambe, per poi disputare gli Europei con la Croazia e ricominciare dai preliminari di Conference League quest’anno. Potrebbe essere lui il rinforzo giusto per le fasce del Monza, alla ricerca di un nuovo uomo di riferimento dopo l’addio di Carlos Augusto.