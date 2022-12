Serie A: il Monza vince l’amichevole con Arconatese

Bis di vittorie per il Monza impegnato nelle amichevoli prenatalizie. Battuto giovedì sera il Lione per 2-1 in Francia, battuta con identico punteggio la Gs Arconatese 1926 nel match giocato venerdì 23 dicembre al Monzello.

Serie A: Monza-Arconatese, gol di Carboni e Gytkjaer

Pablo Marí guida da titolare la difesa con la fascia di capitano. Dopo il vantaggio degli ospiti alla mezzora, i biancorossi di mister Palladino hanno suonato la rimonta: pareggio al 44′ con Carboni e gol della vittoria di Gytkjaer al 25′ su assist di Vignato, rientrato dalla stage con la Nazionale.

Serie A: ultima amichevole col Torino all’U-Power Stadium

La prossima amichevole per i biancorossi è mercoledì 28 dicembre, alle 16 contro il Torino all’U-Power Stadium, con diretta su Italia 1. Sarà l’ultimo test prima della sfida di campionato del 4 gennaio a Firenze.