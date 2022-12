Calcio: il Monza vince e convince a Lione, 2-1 in amichevole

Ha del clamoroso la prestazione, non il risultato, ma proprio la prestazione del Monza a Lione. Impegnata in quella che, dopo l’uscita di Lugano, può considerarsi, per formazione in campo e caratura dell’avversario, la prima vera amichevole pre-ripresa della Serie A, la squadra di Palladino ha mostrato gioco, manovra, intensità e pure buona condizione fisica. Considerato che alla ripresa con la Fiorentina (in programma al Franchi per il 4 gennaio) manca ancora qualche giorno utile a lavorare sulla preparazione atletica, i segnali raccolti dall’allenatore biancorosso sono più che buoni.

Calcio: il Monza vince e convince a Lione, vantaggio di Mota Carvalho

Il tecnico inizia a rimettere in campo gran parte dei titolari designati e sin dall’inizio l’undici funziona: la manovra è fluida, ricca d’idee, sempre costruttiva, spesso efficace. E infatti proprio da un’azione manovrata arriva il vantaggio di Mota Carvalho, un’azione che coinvolge mezza squadra prima dell’esultanza dell’attaccante portoghese. Non è una situazione estemporanea, anzi, il Monza continua ad esibire un ottimo gioco e nella ripresa arriva anche il raddoppio di Caprari su una ripartenza ben gestita da Donati. Nella cronaca del match ci sono pure le buone occasioni per Rovella, Petagna, ancora Caprari, e dunque conta davvero il giusto la rete di Lukeba in pieno recupero sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il Monza è andato a fare la partita a Lione, sul campo dell’ottava forza della Ligue 1, una squadra, quella francese, che solo pochi mesi fa giocava i quarti di finale di Europa League con il West Ham.

Calcio: il Monza vince e convince a Lione, il rientro di Pablo Marí

I progressi della gestione Palladino sono sotto gli occhi di tutti, i biancorossi sono in continua crescita e le prestazioni come quella raccolta in Francia sono la più evidente testimonianza che la strada intrapresa dall'ex tecnico della Primavera è quella giusta. In tutto questo c'è da festeggiare anche il rientro sul prato di Pablo Marí, dopo l'accoltellamento subìto lo scorso 27 ottobre al centro commerciale di Assago. Ennesima buona notizia della trasferta oltralpe.

Calcio: Lione-Monza, il tabellino

LIONE-MONZA 1-2 (0-1)

Marcatori: pt 26’ Mota Carvalho (M), st 18’ Caprari (M), 47’ Lukeba (M)

Lione (4-3-1-2) Lopes; Gusto (dal 9’st Da Silva), Diomandé, Lukeba, Henrique (dal 27’st Laaziri); Caqueret (dal 21’st Faivre), Mendes (dal 21’st Reine-Adelaide), Tolisso (dal 21’st Lepenant); Aouar (dal 21’st Toko Ekambi); Lacazette (dal 21’st Cherki), Dembelè (dal 21’st Tetè). A disp.: Riou, Bonnevie, Kumbedi, Sarr, Barcola. All. Blanc.

Monza (3-4-2-1) Di Gregorio; Marlon (dal 34’st Carboni), Caldirola (dal 34’st Pablo Marì), Izzo (dal 27’st Antov); Donati (dal 34’st D’Alessandro), Pessina (dal 43’st Berberis), Rovella (dal 34’st Bondo), Carlos Augusto (dal 43’st Colombo); Ciurria (dal 34’st Machìn), Mota Carvalho (dal 27’st Gytkjaer); Petagna (17’st Caprari). A disp.: Cragno, Sorrentino, Ferraris, Prinelli, Dell’Acqua. All. Palladino.