Serie A: il Monza ritrova il carisma di Giulio Donati

Gradito ritorno in casa Monza. Dopo essersi lasciati, ma solo temporaneamente, in estate, la società di via Ragazzi del ’99 e Giulio Donati riprendono il loro percorso insieme. Arrivato in Serie B con Cristian Brocchi, protagonista della storica promozione in Serie A con Giovanni Stroppa e carismatica figura del gruppo anche nella scorsa prima stagione nel massimo campionato italiano, il terzino classe ’90 torna dunque in biancorosso aggiungendo esperienza e guida ad una rosa molto ringiovanita in estate.

Serie A: Giulio Donati torna a Monza, può giocare in due ruoli

Donati ha continuato ad allenarsi da solo quest’estate e si è fatto trovare pronto per la chiamata di ritorno a Monza. Può giocare due ruoli, sia da braccetto di destra della difesa a tre, sia da esterno a tutto campo. L’anno scorso ha raccolto una manciata di presenze e soprattutto un importantissimo gol vittoria, quello contro il Bologna, fuori casa, segnando positivamente uno dei momenti migliori della stagione brianzola. Ha firmato un contratto annuale, dunque in scadenza a giugno del 2024.

«Esperienza, duttilità e personalità: bentornato Giulio!», così lo ha annunciato il Monza attraverso i propri canali.