Monza-Torino: la possibile formazione di Palladino a poche ore dalla sfida

Con dieci punti conquistati nelle ultime cinque partite, il Monza tiene un passo da grande squadra e vuole continuare a muovere la classifica anche contro una formazione sempre ostica, con la quale non ha mai vinto in Serie A, come il Torino.

Nonostante la società non abbia comunicato i convocati e non ci sia stata la classica conferenza stampa pre-partita di Palladino, le ultime dai campi raccontano di un Monza pronto, senza grossi problemi di formazione, se non quelli dovuti alle lunghe assenze di Caprari e Izzo per infortunio e di Papu Gomez per squalifica.

Monza-Torino: la partita a scacchi di Palladino e Juric

A proposito, il ricorso sul caso dell’argentino potrebbe essere rivalutato entro una decina di giorni, in attesa di buone notizie. Per quanto riguarda la formazione, dopo aver schierato la difesa a 4 nella vittoria di Verona, il tecnico di Mugnano ha pensato a un ritorno alla classica disposizione con tre difensori e due trequartisti. Per la retroguardia dubbio tra D’Ambrosio e Carboni, mentre davanti potrebbe esserci Mota Carvalho al posto di Vignato insieme a Colpani dietro Colombo.

Palladino trova per la prima volta in gare ufficiali il collega, amico ed ex compagno Juric. L’anno scorso alla prima giornata c’era ancora Stroppa, mentre al ritorno il biancorosso era squalificato. La loro sarà una sfida a scacchi giocata sulla sagacia tattica, ma anche su aggressività e intensità: chi riuscirà a far rendere al meglio i propri giocatori, potrà raccogliere tre punti fondamentali per elevarsi rispetto al gruppone di centroclassifica. Fischio d’inizio in programma sabato 11 novembre alle 20.45 all’U-Power Stadium.