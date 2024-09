Serie A, Monza-Inter LIVE: le formazioni ufficiali

⏱️ Squadre in campo per il riscaldamento.

⚪🔴 MONZA (3-4-2-1): Turati Izzo, Pablo Marí, A. Carboni; Pedro Pereira, Pessina, Bondo, Kyriakopoulos; Maldini, Caprari; Djuric. A disposizione: Pizzignacco, Mazza, Caldirola, Sensi, Forson, Maric, Valoti, D’Ambrosio, Petagna, Bianco, Mota Carvalho. All. Alessandro Nesta.

⚫️🔵 INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Carlos Augusto; Darmian, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; L. Martinez, Thuram. A disposizione: Di Gennaro, J. Martinez, Dumfries, Zielinski, Arnautovic, Correa, Acerbi, Calhanoglu, Barella, Bisseck, Palacios, Bastoni, Taremi. All. Simone Inzaghi.

Il Monza ospita domenica sera all’U-Power Stadium l’Inter di Simone Inzaghi con il sogno più che la speranza di poter ottenere un risultato di prestigio nella giornata del 15 settembre, a partire dalle 20.45.

Per quanto riguarda la formazione è possibile ipotizzare l’utilizzo della difesa titolare con Turati, Izzo, Pablo Marì e Carboni, sugli esterni Birindelli (se non ce tocca a Pedro Pereira) e Kyriakopoulos, con Pessina e Bondo in mezzo e poi Maldini e uno tra Mota e Caprari a sostegno di Djuric. In nerazzurro ritroviamo Carlos Augusto e Frattesi, grandi protagonisti il brasiliano della prima storica stagione di Serie A e l’italiano della prima di B. In biancorosso ci sono D’Ambrosio, Gagliardini e Sensi, gli ultimi in ordine di tempo, ma anche Caprari (solo di cartellino), Caldirola (più in là nel passato) e soprattutto l’ultimo arrivato Turati che, nato a Milano e cresciuto nelle giovanili, si dichiara tifosissimo dell’Inter con la speranza un giorno di diventarne capitano.