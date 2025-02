La data segnare in calendario è quella del 13 marzo. L’orario: le 18. Negli spazi del centro civico Liberthub, a Monza (viale Libertà 144), è in programma fino alle 20 la presentazione pubblica del bando 2025.1 di Fondazione della Comunità di Monza e Brianza, “Youth Bank – Giovani connessioni”, messo a punto dal gruppo 2024-25 della Youth Bank MB, con la collaborazione di Spazio Giovani Impresa Sociale e con il contributo di Fondazione Cariplo.

Un passo indietro: la Youth Bank (“banca dei giovani”) prende vita grazie al contributo di un gruppo di ragazzi, gli Youth Banker, che si impegna a individuare progetti di utilità sociale prioritari per il territorio. «Per farlo – spiega Lucia Mussi, referente YB per Fondazione MB – vengono coinvolti da Fondazione in un percorso di formazione che fornisce loro gli strumenti utili a progettare e gestire un bando di finanziamento per la selezione di progetti sociali e culturali, promossi da organizzazioni non profit del territorio. Negli anni sono stati pubblicati dieci bandi – conclude – che hanno portato al sostegno di 57 progetti per un stanziamento totale di quasi 400mila euro».

Monza, ecco il nuovo bando di Youth Bank: i temi

Quello in arrivo a metà marzo «è il primo evento organizzato dai ragazzi 2024-25, che per l’occasione stanno lavorando in tre sottogruppi», anticipa Elvira Ruttico, psicologa e operatrice di Spazio Giovani impegnata con il collega Paolo Nicolodi (educatore socio-pedagogico e coordinatore, per Spazio, di progetti nell’area giovani) nello sviluppo del percorso del gruppo brianzolo – gruppo che «sta dando grandi soddisfazioni per l’attenzione e la cura con cui sta lavorando».

Tutela e salvaguardia dell’ambiente, promozione del benessere e dell’educazione emotiva e affettiva e, ancora, valorizzazione di spazi dismessi o poco frequentati a fini aggregativi i tre ambiti di intervento individuati dai Bankers attorno a cui i progetti candidati al bando dovranno gravitare: le tre linee guida, tutte accomunate dal desiderio di creare un nuovo senso di comunità, sono scaturite da un percorso di riflessione avviato in autunno e arricchito anche da tre giorni di ritiro residenziale, durante i quali i diciannove ragazzi – tutti residenti in provincia e tra i 16 e i 24 anni – hanno iniziato a conoscersi e a confrontarsi. Fino al 15 aprile alle ore 12 sarà possibile inviare i progetti attraverso l’area riservata del sito di Fondazione.

Monza, ecco il nuovo bando di Youth Bank: i destinatari

Attenzione, però: i progetti – queste sono le condizioni di partecipazione – dovranno essere ideati e poi realizzati da altri giovani, di età compresa tra i 16 e i 29 anni, che diventeranno così Youth Planner. Per il sostegno dei progetti da loro ideati, i Planner dovranno rivolgersi a enti di terzo settore del territorio, che li supporteranno nelle diverse fasi di sviluppo. L’incontro del 13 marzo servirà anche a chiarire tutti questi aspetti più tecnici: «I Bankers si metteranno a disposizione dei futuri Planner per sciogliere ogni dubbio e trasmettere tutto il loro entusiasmo», aggiunge Mussi.

Tutti i dettagli e gli aggiornamenti saranno pubblicati sul profilo Instagram @youthbankmb, oltre che sul sito e sui social di Fondazione MB. Intanto, di seguito, voce ai protagonisti: a due dei Bankers di quest’anno e ai promotori di due progetti attualmente in corso, sostenuti attraverso il bando YB dello scorso anno, “L’arco ai giovani”.