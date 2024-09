Calcio: addio a Ronesio, piccolo tifoso di Monza e Juve. Il saluto di Luca Caldirola

Non ce l’ha fatta Ronesio, il piccolo tifoso di Monza e Juventus diventato idolo delle tifoserie e dei giocatori per il suo coraggio e la voglia di vivere nonostante la malattia. È morto martedì, all’età di otto anni. Il popolo biancorosso l’aveva conosciuto a gennaio, in occasione della partita tra le sue squadre del cuore. Indossava un cappellino del Monza e attorno al collo aveva una sciarpa della Juventus, fu invitato a fare il giro di campo e lanciò anche dei cori subito seguiti dalla curva. Fu un momento toccante e bellissimo. Con il tempo è diventato amico di Luca Caldirola che l’ha voluto ricordare così in un post di Instagram, dopo esserlo andato a trovare lunedì, dopo la partita di Firenze.

Calcio: addio a Ronesio, piccolo tifoso di Monza e Juve. Caldirola: «Sarai per sempre il mio eroe»

«Ci hai aspettato, hai lottato come un leone per farti salutare un’ultima volta. Due ore continue dove non smettevi di giocare. Eri distrutto eppure non mollavi, volevi continuare a giocare con noi. Eri felice perché eravamo lì al tuo fianco. E io in quel momento, ero la persona più felice del mondo. Grazie amico mio perché mi hai insegnato cosa vuol dire lottare, vivere, sorridere e amare. Tu sei un esempio per tutti e per me sarai per sempre il mio eroe».