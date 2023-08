Calcio: addio a Carlo Mazzone, il cordoglio del Monza

Anche il Monza partecipa al cordoglio per la morte di Carlo Mazzone, l’allenatore scomparso sabato 19 agosto all’età di 86 anni. Un minuto di silenzio verrà osservato sui campi di Serie A nel primo turno di campionato.

Calcio: addio a Carlo Mazzone, record di presenze in panchina in Serie A

Iconico allenatore della Roma e nella storia dei club Brescia (negli annali la sua corsa sotto la curva dell’Atalanta dopo il pareggio allo scadere) e Bologna, deteneva il record di presenze in panchina in Serie A con 792 partite raccolto con dodici squadre in 37 anni di calcio. Nella Roma aveva fatto crescere Francesco Totti, a Brescia nel 2000 aveva chiamato Roberto Baggio. Entrambi hanno avuto parole d’affetto per l’allenatore.

Nel 2019 gli era stata intitolata la nuova tribuna Est dello Stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli Piceno, e nello stesso anno era stato inserito nella Hall of Fame del calcio italiano.

Calcio: addio a Carlo Mazzone, “calcio vissuto con passione e genuinità”

“AC Monza partecipa al lutto della famiglia per la scomparsa di Carlo Mazzone, allenatore che detiene il record di 792 panchine in Serie A. Un grande personaggio del nostro calcio, che ha sempre vissuto con passione e genuinità. Ci mancherai Carletto“, ha fatto sapere la società biancorossa.