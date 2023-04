Calcio, Ac Monza: pienone al Monzello per il 25 aprile biancorosso

Pienone stratosferico al centro sportivo Luigi Berlusconi – Monzello per il 25 aprile biancorosso, la sessione d’allenamento a porte aperte che la società e i calciatori hanno voluto dedicare ai tifosi. Come accade ormai dall’inizio del 2023, almeno una volta a settimane le porte del campo d’allenamento si aprono e martedì come non mai le gradinate del campo principale si sono riempite di centinaia di tifosi, compresi molti giovanissimi che sono stati ripagati con magliette e autografi.

Calcio, Ac Monza: l’incontro della curva Pieri con giocatori e mister

Serie A Monza Monzello allenamenti aperti 25 aprile – foto Ac Monza Serie A Monza Monzello allenamenti aperti 25 aprile la Curva Davide Pieri

I ragazzi della Curva Davide Pieri hanno incontrato Pessina, Caldirola, Izzo e Palladino per ringraziare di quanto fatto in questa prima storica Serie A. La squadra si è trasferita poi allo stadio per festeggiare insieme alle famiglie il 25 aprile.