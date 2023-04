LIVE: Monza-Fiorentina, secondo tempo 3-2: dal dischetto Pessina! II capitano è glaciale, il Monza in vantaggio!

Monza-Fiorentina, secondo tempo: 3-2

35′ Ultimo cambio viola, dentro Terzic per Dodò che appare molto affaticato

31′ Ci prova Biraghi dal limite dell’area con il solito mancino potente, questa volta sorvola di poco la traversa

29′ Ancora un episodio dubbio nell’area della Fiorentina. Caprari salta netto Castrovilli sul fondo e il numero 10 Fiorentina allunga visibilmente le braccia spingendo l’avversario fuori dal campo. Per Sacchi di Macerata è tutto regolare e si prosegue con una rimessa dal fondo. Permangono i dubbi. Molti.

26′ Italiano invece alza la cifra tecnica offensiva inserendo anche Jovic per Mandragora (centravanti per mediano). Per dare un po’ di equilibrio e forze fresche, c’è anche Duncan al posto di Amrabat

23′ Mischia le carte anche Palladino e dal mazzo della panchina escono Donati e Machin che prendono il posto di Colpani e Pessina. Avanza la sua posizione Ciurria, dall’esterno di destra sulla trequarti

21′ Pericoloso Sottil dal centro dell’area, l’esterno raccoglie e calcia di destro, una deviazione mette in difficoltà Di Gregorio che si salva in presa due tempi aiutandosi con le gambe

14′ Cambi per la Fiore, dentro Castrovilli e Sottil per Barak e Saponara

14′ IL CAPITANOOOOOOOOOOOOOOOOOOO MATTEO PESSINAAAAAAA!!!! Gol per il Monzaaaaaaaaaa! La rimonta è completata, il centrocampista festeggia alla grandissima il compleanno di ieri e si regala il gol del vantaggio, del 3-2!

12′ RIGORE PER IL MONZA!!!!! Mota Carvalho mulina le gambe puntando la porta e viene affondato da Amrabat

10′ Ora la partita è equilibrata, la Fiorentina cerca il controllo attraverso il palleggio, mentre i locali si difedono con ordine. Prestazione in crescita per Izzo, autore in questi primi minuti di un paio di recuperi di palla dimostrando la giusta attenzione

6′ Proprio su una delle rare efficaci uscite palla dal basso del Monza, si scatena la pericolosissima fuga sulla sinistra di Caprari che mangia 50 metri di campo puntando la porta di Terracciano e serve Colpani a rimorchio, ma il centrocampista ex Atalanta traccheggia sul controllo e manca la porta per questioni di centimetri sul rientro della difesa toscana.

5′ Rispetto al primo tempo, nonstante sia sempre la Fiorentina a gestire il possesso anche ad inizio ripresa, i padroni di casa sembrano soffrire meno la pressione alta imbastita da Italiano.

RICOMINCIA IL MATCH! Fiorentina subito in avanti, anche per esorcizzare il pessimo finale di tempo

Monza-Fiorentina, primo tempo: 2-2

45′ ANNULLATO GOL AL MONZA! Esplode l’U-Power Stadium, mischione in area e capitan Pessina trova la deviazione vincente da pochi passi, ma la revisione var ferma tutto e annulla per un tocco di mano a centro area.

43′ GOOOOOOOOOOOOOOOL PEEEEEERRRRRRRR IL MONZAAAAAAAAAAAAAAAAAA La pareggia Dany Mota Carvalho! Lancio lungo di Di Gregorio, l’unico a crederci è il portoghese che brucia Martinez Quarta sullo scatto e l’uscita in ritardo di Terracciano appoggiando di punta in rete!

42′ Altra entrata in ritardo, giallo anche per Milenkovic

39′ Ammonito anche Barak per aver fermato una ripartenza lanciata a metà campo

38′ Ispirato Caprari in questa fase del match, continua a creare superiorità numerica sulla corsia mancina. In quest’occasione, dopo essersi smarcato nuovamente da Dodò, va al tiro a giro poco alto oltre l’incrocio

33′ Ammonito Carlos Augusto per un’entrata su Dodò

30′ Sull’assegnazione del gol bisognerà aspettare la Lega Calcio perchè l’ultimo potrebbe anche essere di Biraghi, e dunque autorete

27′ GOOOOOOOOOLLLLLLLLLLL PER IL MONZAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA L’episodio precedente dà la scossa a tutto lo stadio, ma soprattutto a Caprari che sulla sinistra si mangia mezza Fiorentina, entra in area, spara addosso a Terracciano e sulla respinta arriva Colpani per la deviazione vincente! 1-2!

23′ Giallo all’U-Power Stadium: per una volta il Monza riparte a gran velocità e riesce a superare la prima linea di pressing della Fiorentina servendo Mota al limite dell’area, lì avviene il contatto tra l’attaccante portoghese che cerca di libera il destro e Milenkovic che sembra saltato sulla finta. L’arbitro è molto vicino all’inizio e indica di proseguire, il Var non interviene, Palladino salta letteralmente in campo dalla panchina, si prosegue

21′ Da calcio d’angolo arriva il primo squillo del Monza che impegna Terracciano con la capocciata di Caldirola. Il portiere viola manda ancora in un nuovo angolo senz’esito

20′ C’è stata una sola squadra in campo per venti minuti ed è proprio in questo momento che il Monza supera per la prima volta la metà, sfogando la manovra sulla sinistra con un poco pericoloso cross basso di Mota Carvalho raccolto da Terracciano

13′ GOL PER LA FIORENTINA Bambola clamorosa della difesa monzese: Kouamè fa il bello e cattivo tempo, gestisce in area, salta l’uomo, appoggia facilmente per Saponara regalandogli il più comodo degli assist per il comodo scavino su Di Gregorio

12′ la rete galvanizza gli ospiti che continuano a stare altissimi nella metà campo biancorossa, cercando di costringere la squadra di Palladino a ciò che non vuole, ovvero il lancio lungo. Ma dopo aver perso il possesso per tre quattro volte consecutivamente, la retroguardia in almeno un paio di occasioni deve rilanciare lungo per alleggerire e trovare sbocchi.

8′ GOL PER LA FIORENTINA Dopo aver costretto il Monza ad arretrare per la costante pressione, la Viola sfrutta alla perfezione un calcio d’angolo con Kouamè che svetta solissimo e buca Di Gregorio di testa.

5′ La Fiorentina pressa molto alta con il modulo che prevede Barak tra le linee a disturbare il palleggio brianzolo, il Monza cerca di organizzare il suo solito possesso.

CALCIO D’INIZIO! Le squadre si guardano e si studiano, è cominciata Monza-Fiorentina!

Le formazioni

Monza (3-4-2-1) Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Colpani, Caprari; Mota Carvalho. A disp.: Cragno, Sorrentino, Donati, Marlon, Machin, Gytkjaer, Valoti, Carboni, Sensi, Birindelli, Ranocchia, Antov, Petagna, D’Alessandro, Vignato. All.: Palladino

Fiorentina (4-2-3-1) Terracciano; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Ambrabat, Madragora; Kouamè, Barak, Saponara; Cabral. A disp.: Cerofolini, Vannucchi, Jovic, Castrovilli, Ikonè, Terzic, Ranieri, Gonzalez, Duncan, Sottil, Bianco, Kayode, Igor. All.: Italiano

Monza in campo alle 15 con la Fiorentina semifinalista di Conference League e Coppa Italia. Dopo la vittoria di San Siro sull’Inter, la squadra di Palladino fronteggia una delle formazioni più in forma della Serie A, giunta a 14 risultati utili consecutivi in tutte le competizioni prima dell’ininfluente sconfitta di giovedì con il Lech Poznan.