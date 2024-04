Veduggio con Colzano, Luigi Dittonghi presenta la squadra che lo sosterrà alle elezioni

Squadra che vince non si cambia. Giovedì 18 aprile il sindaco di Veduggio con Colzano Luigi Dittonghi ha presentato nella sala “Segantini” del nuovo municipio la squadra che lo appoggerà alle prossime elezioni amministrative di sabato 8 e domenica 9 giugno. Confermato l’80 per cento dell’attuale giunta: in lista il già vicesindaco Augusto Degli Agosti, l’assessore alla cultura Valentina Besana e l’assessore ai lavori pubblici Luciano Di Gioia. Unica defezione l’assessore al bilancio Elisabetta Roncalli che ha garantito il proprio sostegno al gruppo ma dall’esterno a causa di sopraggiunti incarichi lavorativi. Rispetto ai consiglieri in carica di Dittonghi Sindaco saranno in lista per un secondo mandato anche il capogruppo Luca Riva, Francesco Cosentini e il segretario della Lega Veduggio Davide Lanotte. Cinque i nomi nuovi: Davide Dogali, studente lavoratore classe 2002 ovvero il più giovane del gruppo, Francesco Parrella, volontario di protezione civile e già membro della commissione istruzione, il manager di recente pensionamento Federico Rigamonti, Paolo Citterio, volontario di Croce Bianca e fotografo del gruppo Mister Click e della Brianza Parade Band e Giuseppe Pozzi, già membro della commissione sport. All’appello mancherebbe un ultimo nominativo che verrà deciso nelle prossime ore.

Amministrative: il sindaco uscente è sostenuto dal centrodestra

«Ci ripresentiamo fiduciosi di aver lavorato decorosamente in questi cinque anni e soddisfatti per i risultati raggiunti –ha commentato il candidato Luigi Dittonghi–. Ci sarebbe piaciuto essere più avanti nella realizzazione del centro di raccolta, della nuova biblioteca e della sede della protezione civile ma sono opere comunque già finanziate che il Comune attendeva da parecchi anni». Confermato alla lista l’appoggio dei tre partiti di centrodestra ovvero Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia. La presentazione ufficiale alla cittadinanza è in programma per mercoledì 8 maggio alle 21 in sala consiliare. «Se saremo confermati ci sarà una rivoluzione all’interno delle deleghe ai diversi assessorati –ha anticipato Dittonghi–. Abbiamo scelto di riproporci per completare quanto fatto negli ultimi cinque anni». Nei prossimi giorni partirà anche la distribuzione del programma elettorale. «Siamo consapevoli che il paese necessita di asfaltature importanti –ha aggiunto il sindaco in carica–. Al momento con la presenza sul territorio dei cantieri di Illumina e Brianzacque sarebbe stato inutile asfaltare, quando questa fase di lavori sarà conclusa procederemo con i tratti più urgenti di via Piave, via Cavour e via Trento e Trieste».

Amministrative: biblioteca e sede dei medici argomenti da affrontare

La prossima amministrazione sarà anche chiamata a decidere sul futuro dell’attuale biblioteca di via Piave una volta che il servizio sarà spostato nella nuova sede dell’ex municipio. «È un argomento sul quale ragionare –ha concluso Dittonghi–. Per ristrutturare l’edificio servono almeno 800mila euro. Poi bisogna deciderne la destinazione. Ad oggi abbiamo in sospeso la questione della sede dei medici di base di via Sant’Antonio dove non è possibile eliminare le barriere architettoniche, è una situazione da affrontare e risolvere».