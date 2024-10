Senago: dimissioni del vicesindaco, rimesse anche tutte le deleghe

Saverio Cucinotta, il vice sindaco di Senago, ha dato le dimissioni rimettendo nelle mani del sindaco Magda Beretta anche le deleghe di assessore alla Sicurezza, alla Polizia locale, alla Protezione civile ma anche alla Cultura, alla Biblioteca civica, Tutela degli Animali e Scuola. Le cause del passo indietro dell’uomo, che nella vita privata è militare di professione e portavoce di Esercito italiano a Milano, vengono sintetizzate con la formula dei “motivi riservati“, che vengono spiegati né come personali, né politici, né tanto meno di contrasto con la squadra di giunta.

Senago: dimissioni del vicesindaco, «a giorni» la scelta della successione

Ora, dopo la lettera di dimissioni, si apre il capitolo della successione, che potrebbe essere in seno alla stessa lista civica del sindaco dalla quale proviene il vice uscente. Non sarebbe da escludere del tutto una scelta all’interno dei partiti della coalizione, Lega e Fratelli d’Italia. La prima cittadina si limita a commentare che «una scelta sarà fatta e comunicata a giorni», anche perché tecnicamente le dimissioni di Cucinotta non sono ancora state comunicate ufficialmente, da parte della giunta che amministra Senago.