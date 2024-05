Monza, il centrodestra attacca Martina Sassoli: «È ancora una di noi?»

Martina Sassoli è ancora parte della coalizione di centrodestra? A chiederlo senza giri di parole alla ex assessora monzese all’urbanistica, uscita nell’autunno del 2022 da Forza Italia ed eletta in Regione nella lista Lombardia Migliore guidata da Letizia Moratti, sono i rappresentanti locali di Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega e lista civica Noi con Allevi.

Monza, il centrodestra attacca Martina Sassoli: dopo l’accusa di non voler essere “stampella del Pd”

La domanda è la reazione diretta alle affermazioni con cui la scorsa settimana Sassoli, dopo essersi opposta in aula alla richiesta di rinviare il dibattito sulla intitolazione dello stadio a Silvio Berlusconi, ha dichiarato a il Cittadino di non aver «voluto fare da stampella al Pd come ha fatto il resto del centrodestra».

Monza, il centrodestra attacca Martina Sassoli: perché il voto per il rinvio della mozione sullo stadio a Berlusconi

Ora i rappresentanti dello schieramento «rimandano al mittente l’accusa»: «Il nostro voto favorevole al rinvio della mozione – precisano in un comunicato – è stato dettato dalla volontà di difendere la memoria del presidente da spiacevoli speculazioni e strumentalizzazioni in un momento particolare come quello di una campagna elettorale in cui avremmo assistito a velenosi attacchi personali e politici da parte di alcuni consiglieri della sinistra, come da loro stessi dichiarato alla stampa locale. Se Sassoli non è stata in grado di capirlo o comunque non ha condiviso la nostra sensibilità è un problema suo».

«Rivendichiamo coerenza nella scelta di voler onorare il ricordo del presidente Berlusconi – aggiungono – che ha regalato alla nostra città il sogno di portare il Monza Calcio in serie A per la prima volta nella sua storia».

Monza, il centrodestra attacca Martina Sassoli: il guanto di sfida

A questo punto lanciano alla ex forzista il guanto di sfida: «Le chiediamo – proseguono – di uscire dall’ambiguità e fare chiarezza sulla sua appartenenza alla nostra coalizione. Infatti occupa due poltrone: una in consiglio comunale, dove si dichiara unica paladina dei valori del centrodestra, e un’altra in consiglio regionale dove si colloca all’opposizione della giunta» guidata da Attilio Fontana e «in più occasioni – attaccano – ha rivolto critiche o sollevato polemiche sterili contro la Regione anche dal suo scranno del consiglio comunale».