Monza, Galliani risponde a Pilotto sui contributi a favore del territorio: piuttosto che niente è meglio piuttosto

Piuttosto che niente è meglio piuttosto, ovviamente scritto in brianzolo: è il messaggio con cui Adriano Galliani ha risposto a quello del sindaco di Monza Paolo Pilotto, che lo ha ringraziato per aver ottenuto da Roma importanti risorse a sostegno di alcuni progetti sul territorio. Lo scambio di battute, per nulla formale, è stato rivelato dal primo cittadino, che giovedì 10 ottobre ha salutato con soddisfazione la comunicazione con cui il senatore di Forza Italia ha annunciato che «sono giunti a destinazione» i 2.500.000 euro stanziati nella legge di bilancio 2024 in seguito al suo intervento e a quelli di altri esponenti azzurri.

Territorio: la soddisfazione del senatore forzista

Si tratta, ha ricordato il parlamentare, «di 2.500.000 euro che da quest’anno fino al 2026 contribuiranno alla realizzazione del prolungamento della linea 5 della metropolitana mentre un milione di euro in tre anni è destinato all’autodromo e alla gestione del Gran Premio e 300.000 euro consentiranno la valorizzazione e l’ammodernamento delle strutture della Reggia di Monza, della Villa Reale, dei Giardini Reali e del Parco». «Sono impegni che avevo preso con i cittadini durante la campagna elettorale -ha dichiarato- e che diventano realtà».

Territorio: l’ulteriore aiuto chiesto dal sindaco

«Galliani sta interpretando perfettamente la logica del rappresentante politico del nostro territorio – ha commentato il sindaco – gli ho chiesto di aiutarci a reperire i 400.000 euro necessari a coprire gli extracosti del progetto della linea 5. Sarebbe incredibile se lavorando insieme si riuscisse a recuperarli nella legge di bilancio 2025». L’operazione, ha ammesso Pilotto, potrebbe essere «lunga e impegnativa» a causa delle ristrettezze finanziarie e le istanze presentate a Roma da altre province. L’individuazione dei 400.000 euro mancanti consentirebbe di ridurre i due anni di proroga per assegnare i lavori domandati ad agosto al ministero delle Infrastrutture da MM e dal Comune di Milano dopo aver aggiornato i costi del prolungamento.