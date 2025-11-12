Misinto: addio a Fausto Monti, sindaco dal 1985 al 1999

Misinto saluta Fausto Monti, sindaco socialista dal 1985 al 1999 e “persona che ha dedicato gran parte della vita alla nostra comunità, con un profondo senso di altruismo”. È il saluto che gli ha dedicato nella mattina di mercoledì 12 novembre l’onorevole Fabrizio Sala, suo successore per un decennio.

Misinto: addio a Fausto Monti, il ricordo di Fabrizio Sala

«Nel 1995 mi aveva battuto, unica sconfitta nella mia vita – ha ricordato Sala, oggi eletto alla Camera dei deputati con Forza Italia – Misinto perde un uomo che ha fatto parte della sua storia, una persona che ha dedicato gran parte della vita alla nostra comunità, con un profondo senso di altruismo. Per me sei stato molto più che un avversario politico: sei stato uno stimolo a fare di più e meglio, un esempio da cui ho imparato tanto. Ci siamo confrontati, a volte scontrati, ma anche poi ritrovati insieme, dalla stessa parte, uniti dal desiderio di fare qualcosa di buono per la nostra Misinto. Lasci un vuoto profondo che solo il tuo ricordo potrà, almeno in parte, colmare. Buon viaggio».