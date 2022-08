Il ministero assegna 240 milioni di euro alla scuola lombarda e la Lega esulta

«240 milioni di euro per la Lombardia: questi i fondi assegnati dal ministero dell’Istruzione nell’ambito del “Piano Scuola 4.0”. Questo provvedimento è stato fortemente sostenuto dalla Lega e frutto dell’importante impegno del sottosegretario Sasso». Lo dichiara Fabrizio Cecchetti, deputato e coordinatore della Lega in Lombardia.

Scuola: cosa prevede il piano nello specifico



Il piano prevede la trasformazione di classi tradizionali in ambienti innovativi di apprendimento e la creazione di laboratori per le professioni del futuro. Ciascuna scuola potrà decidere in autonomia come utilizzare le risorse. I dirigenti scolastici, in collaborazione con l’animatore digitale ed il team per l’innovazione, potranno costituire un gruppo di progettazione insieme a docenti e studenti per pianificare gli interventi. A disposizione di ogni istituto ci saranno strumenti di accompagnamento, come il gruppo di supporto al Pnrr, costituito al ministero dell’Istruzione e negli uffici scolastici regionali, oltre alla task force scuole, gestita in collaborazione con l’agenzia per la coesione territoriale.

Scuola: le risorse distribuite provincia per provincia



Nello specifico, arriveranno risorse sia per la scuola primaria che per la scuola secondaria, per un complessivo di 28 milioni di euro per la provincia di Bergamo; di 31 milioni di euro per la provincia di Brescia; di 13 milioni euro per la provincia di Como; di 9 milioni di euro per la provincia di Cremona; di 8 milioni di euro per la provincia di Lecco; di 6 milioni e mezzo di euro per la provincia di Lodi; di 10 milioni di euro per la provincia di Mantova; di 73 milioni di euro per la provincia di Milano; di 20 milioni e mezzo di euro per la provincia di Monza e Brianza; di 12 milioni e mezzo di euro per la provincia di Pavia; di 5 milioni e mezzo di euro per la provincia di Sondrio; di 21 milioni e mezzo di euro per la provincia di Varese.

Scuola: la soddisfazione di Fabrizio Cecchetti



«Ancora una volta -conclude Cecchetti-, mentre gli altri chiacchierano, la Lega lavora per i cittadini e per dare risposte concrete alle richieste che arrivano dai territori di tutta Italia, a partire dalla nostra regione. Un passo in più per una scuola rinnovata e innovativa, capace di tutelare i ragazzi, le famiglie ed i docenti».