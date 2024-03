Il centrodestra di Agrate ha scelto Bosisio come candidato sindaco

Il centrodestra di Agrate ha deciso di puntare compatto su Massimo Bosisio come candidato sindaco alle prossime elezioni comunali di giugno. L’attuale consigliere di minoranza guiderà la lista Agrate Ideale dopo aver raccolto il benestare di Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia.

Bosisio si confronterà in questa campagna elettorale da una parte con Simone Sironi, sindaco uscente, che tenta il bis con Insieme per Agrate e Agrate Futura e dall’altra con l’ex assessore Luigi Porta della Lista civica Agratese. La corsa per la fascia tricolore è finora a tre.