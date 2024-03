Elezioni: Panzeri è il candidato sindaco a Cornate di Insieme si può

Cominciano a riempirsi le caselle dei candidati sindaci alle amministrative 2024. Negli ultimi due giorni sono stati due gli aspiranti primi cittadini a rompere gli indugi.

A Cornate lo scorso venerdì sera la lista civica Insieme si può ha svelato ufficialmente che il proprio candidato alla fascia tricolore è Andrea Panzeri. 30 anni, due lauree, Panzeri è pronto a fare il grande passo dopo due mandati come consigliere di minoranza. «Penso che sia giunto il momento di offrire qualcosa di più alla comunità rispetto a quello che ho fatto fin’ora – ha spiegato Panzeri – Dopo dieci anni di consiglio comunale come minoranza, nonostante le difficoltà legate al fare opposizione, la passione non è mai venuta meno. Ho accettato la proposta della mia candidatura perché penso di avere maturato le competenze amministrative necessarie e ma soprattutto la consapevolezza di avere al mio fianco una squadra appassionata, competente e unita che si integra e completa. È un giusto mix di nuovi ingressi ed esperienza». Il gruppo si presenta come lista civica nel solco però del centro sinistra. Se il nome è lo stesso di 5 anni fa il simbolo è stato leggermente rinnovato «Tre parole sintetizzano il nostro gruppo: ascolto, coinvolgimento e partecipazione – ha proseguito Panzeri -. Questi tre punti a nostro avviso sono mancati in questi 15 anni. Ci è sembrata un’ amministrazione molto chiusa, autoreferenziale, con un approccio burocratico poco aperta alle spinte dei cittadini. Il nostro percorso è stato lungo e dal 2022 abbiamo iniziato a incontrare le persone. I capisaldi del programma saranno l’attenzione ai giovani, per costruire un senso di comunità e appartenenza, necessario per mantenere un paese vivo, l’attenzione alla sostenibilità in tutte le sue declinazioni, la cultura. Non ci immaginano opere faraoniche o cantieri talvolta inutili come si sono visti di recente».

Elezioni: Siccardi tenta il bis in Comune a Ornago

Il sindaco di Ornago Daniel Siccardi

A Ornago al momento invece si procede verso un nuovo scontro tra il sindaco uscente Daniel Siccardi e Giuseppe Gustinetti. Se l’ufficialità di quest’ultima è stata resa nota la scorsa settimana in questi giorni ha sciolte le riserve anche l’attuale sindaco e la lista che l’appoggia Siamo Ornago: “Voglio ringraziare personalmente tutti i miei compagni di viaggio che si sono spesi con generosità e sono stati i primi a chiedermi di affrontare questa nuova sfida insieme – ha dichiarato Siccardi – Ringrazio tutti i membri di SìAmo Ornago, da quelli storici ai nuovi arrivati, per avermi confermato la fiducia. Anche nelle fasi più difficili di questo quinquennio ho sentito tanto affetto e sostegno da parte dei cittadini. Credo che il nostro segreto sia quello di non aver mai ceduto all’arroganza di chi pensa di essere sempre nel giusto. Abbiamo affrontato ostacoli e difficoltà senza nasconderci, ma ne abbiamo tratto molti insegnamenti, pronti ora a ripartire con ancora più determinazione e voglia di fare. Siamo certi che i cittadini vogliono continuare a cambiare Ornago insieme. Gli ornaghesi hanno scelto di intraprendere una strada precisa che non prevede il disfattismo, l’opacità dell’azione amministrativa, lo sterile allarmismo e la demonizzazione dell’avversario”.