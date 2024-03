Elezioni: Mandelli e Buzzini tentano il tris in Comune a Burago e Caponago

Mancano meno di tre mesi alle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno prossimi che vedranno 31 comuni brianzoli andare alle urne per eleggere i propri rappresentanti. Nell’area del vimercatese, tra i paesi che saranno interessati dalle operazioni di voto ci sono Aicurzio, Burago di Molgora, Bernareggio, Caponago, Ronco Briantino e Usmate Velate. Scordiamoci le campagne elettorali di qualche anno fa quando tutti i candidati erano in pista già mesi prima della tornata elettorale. Oggi la situazione non è ancora definita in diversi comuni mentre, in altri, le “squadre” che si fronteggeranno nella partita delle urne cominciano a prendere forma.

A Burago di Molgora il sindaco uscente, Angelo Mandelli, ha già annunciato di volersi candidare per il terzo mandato: In accordo con il gruppo “Impegno per Burago” “ho comunicato la disponibilità a candidarmi nuovamente alla prossima tornata elettorale” ha detto il primo cittadino che se la dovrà vedere con Luca Valaguzza, candidato per la lista ‘Burago Città viva”. Per un sindaco che cerca il tris, uno che lascia.

Elezioni: Mandelli e Buzzini e si ricandida Colombo a Ronco

Il sindaco di Burago, Angelo Mandelli

A Ronco Briantino, il sindaco Kristiina Loukiainen aveva già annunciato da tempo la sua intenzione di non ricandidarsi per un terzo mandato. Al suo posto, la lista civica ‘Vivere Ronco’ punterà su un volto noto della politica locale, Francesco Colombo, che è già stato sindaco dal 2004 al 2014. Vedremo chi sarà il candidato per la Lega che oggi è all’opposizione nel parlamentino del paese.

Da Ronco ci spostiamo a Caponago dove il primo cittadino uscente, Monica Buzzini, ha di recente annunciato di essere a disposizione per un terzo mandato alla guida della lista civica Rinnovamento 2.0 per Caponago. Come prevedibile, la maggior parte delle maggioranze uscenti puntano sull’effetto continuità e sono le prime a scendere in campo riconfermando – più o meno in blocco – le squadre uscenti mentre gli sfidanti, salvo qualche eccezione, si stanno ancora organizzando. Liste e simboli, d’altronde, dovranno essere depositati un mese prime delle elezioni amministrative, ai primi di maggio. Le prossime settimane saranno decisive quindi per fare chiarezza sulle forze politiche che saranno impegnate nella prossima tornata elettorale