Due incontri per presentare la variante di Pgt per la Giussano del futuro

Tante idee, sia per il recupero di aeree verdi abbandonate o inutilizzate, sia per nuove destinazioni d’uso e progetti per i poli produttivi esistenti, oltre a una grande volontà nel cooperare con il Comune per costruire una città ancora più vivibile. È un bilancio positivo quello emerso dai due incontri organizzati negli scorsi giorni a Giussano, in cui la giunta Citterio ha presentato gli obiettivi della variante generale al Piano di Governo del Territorio, con l’intento di costruire insieme alle parti economiche, imprenditoriali, associative e sociali del territorio, e alla sua popolazione, la Giussano del futuro attraverso gli obiettivi previsti dal documento urbanistico.

Pgt: il primo incontro con i professionisti del territorio

Il primo appuntamento, tenutosi giovedì 17 novembre nella sala consiliare del Comune di Giussano, ha visto la partecipazione di oltre 50 tra professionisti e tecnici del settore. Nel corso della serata, è emerso forte e chiaro il messaggio che la percentuale di suolo pubblico antropizzato in città, attualmente pari al 60 per cento della superficie (e in linea con le medie della Provincia di Monza e Brianza e di Regione Lombardia), deve rimanere invariata nei prossimi anni e che servono soluzioni alternative per rinnovare il rapporto tra territorio e urbanistica. I professionisti hanno manifestato la volontà di cooperare con l’amministrazione per trovare nuove forme di edificazione. Dall’incontro sono emerse anche tante idee su come poter sviluppare gli edifici in verticale senza consumare altro suolo pubblico.

Pgt: il secondo incontro con la popolazione e le associazioni

Positivo è stato anche il secondo momento di ascolto e di partecipazione, svoltosi la sera di mercoledì 23 novembre sempre in sala consiliare, e rivolto alla cittadinanza e alle associazioni del territorio. Di fronte a un pubblico composto da una cinquantina di giussanesi, il sindaco Marco Citterio, Stefano Tagliabue, presidente del consiglio comunale e della Commissione Urbanistica, Ivo Cassetta, responsabile settore Pianificazione e Gestione del territorio, e Felice Pozzi, assessore con delega all’Urbanistica, hanno illustrato gli obiettivi della variante. Finalizzata, come ha ricordato Tagliabue, «a valorizzare al meglio il territorio, con attenzione sulla salvaguardia del suolo». Nel corso dell’incontro i cittadini hanno chiesto che la variante venga utilizzata come strumento per migliorare la mobilità interna e l’organizzazione della città, incrementando anche la bellezza del territorio.

Pgt: la tempistica indicata dall’assessore Felice Pozzi

«La variante avrà tempi brevi: l’obiettivo è concludere l’iter di adozione e approvazione entro fine 2023 o inizio 2024», ha annunciato l’assessore Pozzi. «L’avvio del processo di variante generale al Pgt nasce con lo scopo di fornire una visione strategica per il futuro del nostro territorio. Un futuro che vogliamo costruire col diretto coinvolgimento della cittadinanza: fino al 16 dicembre ci sarà tempo per presentare osservazioni, istanze che contribuiranno a far nascere la Giussano del futuro», ha concluso Felice Pozzi, assessore con delega all’Urbanistica.