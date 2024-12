Desio, la lista civica esce dalla maggioranza: giunta Gargiulo in bilico

Un’altra domenica di passione per Simone Gargiulo. Solo due domeniche fa il sindaco di centrodestra aveva ricevuto un duro aut aut dalla sua maggioranza (Lega, Fratelli d’Italia e lista civica) subito dopo aggravato dall’altrettanto perentorio diktat di Forza Italia. Domenica 22 dicembre, alle 18, dopo un tormentato pomeriggio, la Lista civica Per Desio ha preso la decisione di uscire dalla maggioranza. Per Gargiulo, un altro colpo durissimo: a lasciare la maggioranza, e a non sostenerlo più, è lo stesso partito che lui aveva fondato nel 2010 e con il quale aveva dato inizio al suo percorso politico, e combattuto mille battaglie. A incrinare un rapporto un tempo solidissimo la decisione del sindaco, nel maggio scorso, di lasciare la lista civica e di entrare in Forza Italia.

Desio, la lista civica esce dalla maggioranza: “Con il sindaco zero dialogo”

Laconica e insieme dura la presa di posizione del direttivo della Lista civica Per Desio: «Abbiamo preso questa decisione alla luce dell’assordante silenzio del sindaco in ordine al suo opaco passaggio in Forza Italia; dell’immobilismo a cui l’amministrazione comunale è stata costretta per mesi a causa delle scelte e delle vicende personali del sindaco; dello scarso confronto all’interno della maggioranza, priva di una leadership autorevole; dell’evidente difficoltà della Giunta ad attuare il programma elettorale, malgrado il rimpasto di giunta a tutt’oggi poco compreso».

Desio, la lista civica esce dalla maggioranza: alla Giunta restano numeri risicatissimi

Ora, il gruppo consiliare della Lista civica Per Desio lascia la maggioranza e non garantirà più il numero legale. Per il sindaco Gargiulo un pesante contraccolpo, non solo psicologico e morale. La decisione priverà la maggioranza dei voti di Luca Rampi, Davide Parravicini e Vittorio Migliavada. Una mancanza che renderà molto più precaria la stabilità della maggioranza, che da 15 scenderà a 12 consiglieri (compreso le figure – almeno sulla carta super partes – del sindaco stesso e il presidente del consiglio comunale, Fabio Arosio). La minoranza invece salirà dagli attuali 7 a 10 consiglieri. E, con l’assenza, abbastanza ricorrente, di alcuni consiglieri di maggioranza, la mancanza del numero legale potrebbe verificarsi più spesso.

Desio, la lista civica esce dalla maggioranza: si indebolisce la posizione di Andrea Civiero che potrebbe dimettersi

Si indebolisce anche la posizione dell’assessore civico Andrea Civiero (Istruzione, Sport, Giovani, Comunicazione, Servizi informatici, Innovazione, Quartieri e Comitati). Un uomo con pesanti impegni in Giunta, e da sempre un supporter di Gargiulo, potrebbe rassegnare le dimissioni. Il percorso di Simone Gargiulo si fa sempre più in salita e non è escluso che lo stesso sindaco potrebbe presto dimettersi.