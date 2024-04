Il consiglio comunale di Besana in Brianza, dopo una maratona di oltre 4 ore, ha approvato ufficialmente il nuovo piano di governo del territorio. Un documento strategico nella programmazione del futuro della città, che ha ricevuto il via libera dall’assise cittadina con 8 voti favorevoli e 4 contrari, e non senza polemiche.

Besana in Brianza: approvato tra le polemiche il Pgt, le parole del sindaco

«Dopo 17 anni, Besana ha ufficialmente un nuovo Pgt che crea le condizioni per una profonda rigenerazione e libera le enormi potenzialità della nostra città», ha dichiarato il sindaco Emanuele Pozzoli, aprendo la discussione in aula.

«Questo Pgt – ha aggiunto – rappresenta una delle impronte più profonde tracciate da questo consiglio comunale. Portiamo 7 bisogni per 7 frazioni, con la consapevolezza che ognuno dei nostri paesi può avere uno sviluppo proprio che si riveli armonioso all’interno della città. Consegniamo nelle mani della città un piano che ne rispetta la storia, l’identità e la bellezza».

Besana in Brianza: approvato tra le polemiche il Pgt, pareri e osservazioni

Dopo la lettura dei 3 pareri avanzati da Regione Lombardia, Provincia di Monza e Brianza e dal Parco Valle Lambro, che, come ha spiegato l’architetto Dario Corvi dello studio Pim, redattore del Pgt, «sono delle prese d’atto, in quanto si è andati a recepire quello che gli enti specificano all’interno del loro parere», l’assise cittadina si è espressa in merito alle 63 osservazioni presentate dalla cittadinanza, a cui si sommano le 2 osservazioni avanzate da Ats e Arpa. Su 63 osservazioni presentate non ne sono state accolte 26, mentre 16 sono state parzialmente accolte, 12 sono state accolte per errori grafici, e l’assise ha votato per il via libera di 9 richieste avanzate dai cittadini.

Besana in Brianza: approvato tra le polemiche il Pgt, opposizioni contrarie

L’opposizione – Pd, BesanAttiva e Besana4Future – ha votato contro. «L’amministrazione di centrosinistra aveva concluso il proprio mandato con l’adozione della variante generale di Pgt, arrivando a un passo dall’approvazione definitiva. Nel 2019 l’amministrazione di centrodestra avrebbe potuto portare a conclusione l’iter. Se ci fosse stata l’umiltà di riconoscere la bontà del piano prodotto del centrosinistra, i besanesi avrebbero risparmiato 5 anni di attesa e un consistente importo economico, pari a circa 163mila euro», ha spiegato il consigliere Sergio Cazzaniga, a nome dei 3 gruppi, motivando il voto contrario.

«A nostro giudizio il Pgt proposto in nome di una presunta “flessibilità” lascia troppo spazio alla discrezionalità delle autorità locali, senza fornire linee guida chiare e obiettive. Riteniamo che l’amministrazione abbia guardato il proprio ombelico con una visione troppo miope per affrontare i cambiamenti sociali, ambientali ed economici che coinvolgono anche il territorio di Besana in Brianza, mentre sarebbe stato più opportuno assumere un atteggiamento di apertura diversa nel pianificare il futuro del nostro territorio, aprendosi alla collaborazione con i Comuni limitrofi condividendo le linee strategiche. Riteniamo che il Pgt in votazione questa sera non sia adeguato a garantire una pianificazione del territorio equa, trasparente e rispettosa dei principi di solidarietà e giustizia sociale».