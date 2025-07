Temporali e pioggia battente, la Brianza monzese finisce sott’acqua

E dopo il grande caldo, il giorno del nubifragio. Sabato mattina, 5 luglio, la Brianza monzese si è risvegliata “sott’acqua”. A partire dalle 9, una pioggia torrenziale ha inaugurato il weekend, con grossi problemi alla circolazione delle auto e forti disagi. Sulla Valassina, all’all’altezza di Lissone, Desio e Monza, si sono formate lunghissime code di auto. In particolare, forti allagamenti si sono verificati nel quartiere San Fruttuoso, a Monza, nel sottopasso dell’uscita Desio Nord, a Lissone, all’altezza dell’uscita del Palazzo dello Sport.

Disagi e allagamenti anche in altri comuni, in particolare a Cesano Maderno, Limbiate, Seregno, Carate Brianza, dove la circolazione urbana è stata rallentata dalla pioggia battente. Più di venti gli interventi dei Vigili del Fuoco richiesti per cantine allagate o strade allagate oppure ostruite dalla caduta di piante, a causa del vento, o ancora per l’interruzione della corrente. Un tour de force anche per Carabinieri e Polizia locale impegnati ad assistere i residenti. Seguono aggiornamenti.