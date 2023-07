Summer School Cgil e Alisei, consegna dei diplomi con la segretaria nazionale

La sera finale è in programma il 20 luglio: la consegna dei diplomi dopo sei lezioni formative tenute in un mese da una dozzina di docenti per ventisette iscritti. Due in più del numero previsto inizialmente, superato dalla richiesta di iscrizioni. Chiude con successo la Summer School della Cgil Monza e Brianza e associazione Alisei sul tema “Valore al lavoro. Teorie e strumenti per lavoratrici e lavoratori under 35“.

Summer School Cgil e Alisei, un mese di formazione per 27 partecipanti

Lezione Summer School Cgil Monza Brianza Lezione Summer School Cgil Monza Brianza

Un percorso di formazione ideato per lavoratori giovani, ma anche per studenti, disoccupati, precari e autonomi, che si snodato nel corso di un mese e vedrà la partecipazione straordinaria di Maria Grazia Gabrielli, segretaria della Cgil nazionale, alla serata conclusiva.

Summer School Cgil e Alisei, l’ultima serata con i diplomi

“Essere Cgil. Chi siamo, cosa facciamo (la Confederalità)“, questo il titolo dell’ultimo incontro: giovedì 20 luglio, oltre a Gabrielli, si alterneranno Walter Palvarini, segretario generale Cgil Monza Brianza, e Anna Bonanomi, segretaria generale Spi Cgil Monza Brianza. Una lezione speciale, non solo per la presenza della dirigente sindacale nazionale e per la consegna dei diplomi, ma anche perchè sarà aperta a tutti e perchè alla conclusione dell’incontro è previsto un aperitivo offerto dagli organizzatori.

Summer School Cgil e Alisei, luogo di scambio di esperienze

La Summer School della Camera del Lavoro si conferma luogo scambio di esperienze e per la formazione sui diritti del lavoro. Appuntamento a giovedì 20 luglio alle 17 in sala “Bruno Trentin”, Camera del Lavoro di Monza, via Premuda 17.