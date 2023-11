Sciopero generale e corteo a Monza con Cgil e Uil: “Il governo cambi marcia su salari e pensioni”

A centinaia, tra lavoratori e attivisti pensionati, hanno partecipato allo sciopero generale delle regioni del Nord Italia di venerdì 24 novembre con un corteo e una manifestazione, a Monza, organizzati da Cgil e Uil per le vie del centro con partenza da piazza Castello e arrivo in Arengario per chiedere al Governo di elevare i salari, estendere i diritti, fermare l’impoverimento di lavoratori e pensionati.

Lo sciopero a Monza, il segretario generale Cgil Palvarini: “Protestiamo per cambiare la manovra del governo”

“Protestiamo per cambiare la manovra finanziaria – ha detto Walter Palvarini, segretario generale Cgil MB – per un futuro per i nostri giovani contro la precarietà, per pensioni e salari dignitosi. Abbiamo colorato le strade di Monza per chiedere un cambio di marcia a questo governo che non dà risposte alle retribuzioni e pensioni e alla precarietà e non prevede risorse adeguate per i servizi pubblici”.