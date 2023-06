Salute: Andrea Buratti nuovo Ceo Italia di Synlab

Andrea Buratti è stato nominato Ceo Italia di Synlab, leader europeo nei servizi di diagnostica medica. Succede a Giovanni Gianolli, storico Ceo, “che lascia l’azienda per intraprendere una nuova avventura professionale“ si legge in una nota della società.

Buratti, laureato in ingegneria gestionale al Politecnico di Torino, “ha sviluppato un’esperienza decennale nella consulenza di direzione in Italia e all’estero per grandi gruppi, per poi passare al settore della sanità e della diagnostica di laboratorio”.

Salute, Andrea Buratti: «Opportunità di guidare un’azienda in continua trasformazione»

Attualmente è presidente dell’associazione di categoria Anisap Lombardia (Associazione delle Strutture Ambulatoriali Lombarde) e membro del gruppo Sanità di Assolombarda e Confindustria Lombardia.

“Nel suo nuovo incarico – dice la società – guiderà il comitato direttivo di SYNLAB in Italia per offrire un ulteriore e significativo impulso al processo di crescita intrapreso”.

«È con onore che accolgo l’opportunità di guidare un’azienda in continua trasformazione come Synlab – dichiara Buratti – Sono pronto a mettere a disposizione le competenze e l’esperienza maturata in questi anni per rafforzare il business e guidarlo al successo, puntando sulla nostra distintiva attenzione al cliente e mantenendo il forte impegno sul fronte dell’innovazione, della ricerca scientifica e, quindi, dell’eccellenza medica».